Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται
Την ώρα που οι αγρότες σε όλη τη χώρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, πιέζοντας την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, το συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, προσέρχεται στις 17:00 το απόγευμα σε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Αθήνα.
Στη συνάντηση σύμφωνα με το patris θα συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.
Η συνάντηση θα γίνει στα γραφεία της Αντιπροεδρίας στο Μέγαρο Μποδοσάκη.
Τι άλλαξε;
Η εξέλιξη, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ιδίως επειδή δεν φαίνεται να συμφωνούν με αυτή άπαντες όσοι εκπροσωπούν το συντονιστικό των μπλόκων της Κρήτης, όπως μεταδίδει το cretalive, ενώ δημιουργείται και η αίσθηση πως το σημερινό ραντεβού, «αδειάζει» τους αγρότες της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται εδώ και 12 μέρες στους δρόμους.
«Δούρειοι Ίπποι»
Μάλιστα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική, οποιαδήποτε συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται.
Στην ανακοίνωση κάλεσμα στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια-Λάρισας, η ΠΕΜ αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Προειδοποιούμε τους πρόθυμους «δούρειους ίππους» να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων-αλιέων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε».
