newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 22:31

Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Βαρύ είναι το κλίμα στην κυβέρνηση. Η μαχητική διάθεση από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, παρά τους εκβιασμούς, έχει φέρει βαρυχειμωνιά στο κυβερνητικό επιτελείο που ψάχνει διέξοδο κάνοντας «μασάζ» στους «γαλάζιους» βουλευτές την ίδια ώρα που υπόσχεται πληρωμές πριν το τέλος του έτους.

Οι πολύμορφες δράσεις των αγροκτηνοτρόφων έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού το Μαξίμου. Έντονοι διάλογοι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση με τις κυβερνητικές επιλογές.

Η καταστολή των κινητοποιήσεων και το όπισθεν ολοταχώς του Μαξίμου στις βαρύτατες κατηγορίες περί «εγκληματικής οργάνωσης» που διέρρευσαν τεχνηέντως καλλιεργούν ένα εκρηκτικό κλίμα που δεν αφήνει αμέτοχα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εξαπλώνεται στην κοινωνία.

«Γαλάζιο αντάρτικο» παρά το «μασάζ» Τσιάρα

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους εκτόνωσης της κατάστασης, όχι με μεγάλη επιτυχία. Η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος που καλείται να επιλύσει το Μαξίμου, αν δεν θέλει γιορτές με κλειστούς δρόμους.

Πρώτα όμως πρέπει να κλείσει το μέτωπο που έχει ανοίξει εντός της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στα μέλη της, στο πλαίσιο του «μασάζ» προς τους «γαλάζιους» βουλευτές, με στόχο να κατευναστούν οι αντιδράσεις, δεν πήγε καλά.

Στη συνάντηση μετείχαν περίπου 35 βουλευτές με φυσική παρουσία και περίπου 20 διαδικτυακά, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης (που παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε ένα σφυροκόπημα διαρκείας με έντονος διαλόγους και μεγάλη αμφισβήτηση στις κυβερνητικές πολιτικές. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη στρατηγική της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση αλλά και για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται να έχουν καταβληθεί 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Πυρά κατά ριπάς από την αντιπολίτευση

Εκτός από την «καυτή ανάσα» των βουλευτών της η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται και αυτή της αντιπολίτευσης. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά εντείνουν την πίεση τους στηρίζοντας παράλληλα τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο.

Η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε τηλεοπτικό κανάλι εθνικής εμβέλειας, εξαπέλυσε αιχμηρά βέλη.

«Τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλούν σε διάλογο τους αγρότες, ο υπουργός Δικαιοσύνης τους αποκαλεί «γκάνγκστερ» και προσπαθεί να δυσφημίσει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα τους ταυτίζοντας τους με μεμονωμένα φαινόμενα βίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστήριξε πως οι αγρότες δεν έρχονται σε διάλογο επειδή ακόμη δεν έχουν συγκεκριμένα ενιαία αιτήματα και με εμφανή διάθεση να ρίξει νερό στον μύλο του κοινωνικού αυτοματισμού σημείωσε ότι «ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο (…)» και ότι ότι οι αγρότες κάνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα γιατί καθυστέρησαν οι πληρωμές του κατά ένα μήνα.

Με αφορμή τα επεισόδια στην Κρήτη χαρακτήρισε «γκάνγκστερ» όσους συμμετείχαν στα επεισόδια.

«Η κυβέρνηση χωρίς σχέδιο και ανίκανη να δώσει πραγματικές λύσεις, επενδύει στην πεπατημένη του κοινωνικού αυτοματισμού και τον κοινωνικό διχασμό μπας και γλιτώσει από τις πολιτικές της ευθύνες. Οδηγούν τον αγροτικό κόσμο σε χρεοκοπία χωρίς να κάνουν ούτε το αυτονόητο: Να αναστείλουν μέχρι τις οριστικές πληρωμές, τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει λύσεις»

«Ο αγώνας των αγροτών είναι και δίκαιος, είναι και κοινωνικός, είναι και εθνικός, γιατί αφορά στην οικονομία, στην κοινωνία, στη ζωή όλων μας, γιατί επηρεάζει κυρίως την τροφή, τη βιωσιμότητά μας, αλλά επηρεάζει και τις τοπικές οικονομίες, κυρίως στην περιφέρεια» ανέφερε (ACTION24) η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσας Γκαρά.

Διαπίστωσε πως «τον πρώτο λόγο για να ανοίξουν οι δρόμοι και τα μπλόκα την έχουν ο κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί» καθώς «τα αιτήματα των αγροτών και τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και μήνες και η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει λύσεις».

Αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά από τον μεγαλειώδη πανελλαδικό ξεσηκωμό των αγροτοκτηνοτρόφων ξεκίνησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ την παρέμβαση του στο στον ρ/σ «Παραπολιτικά fm».

Επεσήμανε πως η προσπάθεια της κυβέρνησης και της διορισμένης από την ίδια ηγεσίας της δικαιοσύνης να εντείνει την καταστολή, την τρομοκρατία απέναντι στους χιλιάδες που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα θα τους γυρίσει μπούμερανγκ.

Σχολίασε τις διεργασίες στο «αστικό πολιτικό σύστημα» θέτοντας ως κύριο στοιχείο «τις προσπάθειες να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια σε αυταπάτες ότι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα μπορεί να γίνει καλύτερο».

«Παίζουν με την υγεία των πολιτών»

Οι εικόνες ντροπής που σημειώθηκαν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με δύο ασθενοφόρα να ακινητοποιούνται στον φραγμό των ΜΑΤ, προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Αριστεράς.

«Είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να πυροδοτήσει κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες, παίζοντας όμως και με την υγεία των πολιτών» σχολίασε.

«Ούτε αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις, ούτε η ευθεία ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων πρόκειται να κάμψουν την υποστήριξη της κοινωνίας στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων», πρόσθεσε μεταξύ άλλων, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη

«Οι συνεργασίες με την Αμερική προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι σημαντικό», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
ΥΠΕΝ 10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο