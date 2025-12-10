Βαρύ είναι το κλίμα στην κυβέρνηση. Η μαχητική διάθεση από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, παρά τους εκβιασμούς, έχει φέρει βαρυχειμωνιά στο κυβερνητικό επιτελείο που ψάχνει διέξοδο κάνοντας «μασάζ» στους «γαλάζιους» βουλευτές την ίδια ώρα που υπόσχεται πληρωμές πριν το τέλος του έτους.

Οι πολύμορφες δράσεις των αγροκτηνοτρόφων έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού το Μαξίμου. Έντονοι διάλογοι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση με τις κυβερνητικές επιλογές.

Η καταστολή των κινητοποιήσεων και το όπισθεν ολοταχώς του Μαξίμου στις βαρύτατες κατηγορίες περί «εγκληματικής οργάνωσης» που διέρρευσαν τεχνηέντως καλλιεργούν ένα εκρηκτικό κλίμα που δεν αφήνει αμέτοχα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εξαπλώνεται στην κοινωνία.

«Γαλάζιο αντάρτικο» παρά το «μασάζ» Τσιάρα

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους εκτόνωσης της κατάστασης, όχι με μεγάλη επιτυχία. Η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος που καλείται να επιλύσει το Μαξίμου, αν δεν θέλει γιορτές με κλειστούς δρόμους.

Πρώτα όμως πρέπει να κλείσει το μέτωπο που έχει ανοίξει εντός της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στα μέλη της, στο πλαίσιο του «μασάζ» προς τους «γαλάζιους» βουλευτές, με στόχο να κατευναστούν οι αντιδράσεις, δεν πήγε καλά.

Στη συνάντηση μετείχαν περίπου 35 βουλευτές με φυσική παρουσία και περίπου 20 διαδικτυακά, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης (που παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε ένα σφυροκόπημα διαρκείας με έντονος διαλόγους και μεγάλη αμφισβήτηση στις κυβερνητικές πολιτικές. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη στρατηγική της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση αλλά και για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται να έχουν καταβληθεί 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Πυρά κατά ριπάς από την αντιπολίτευση

Εκτός από την «καυτή ανάσα» των βουλευτών της η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται και αυτή της αντιπολίτευσης. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά εντείνουν την πίεση τους στηρίζοντας παράλληλα τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο.

Η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε τηλεοπτικό κανάλι εθνικής εμβέλειας, εξαπέλυσε αιχμηρά βέλη.

«Τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλούν σε διάλογο τους αγρότες, ο υπουργός Δικαιοσύνης τους αποκαλεί «γκάνγκστερ» και προσπαθεί να δυσφημίσει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα τους ταυτίζοντας τους με μεμονωμένα φαινόμενα βίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστήριξε πως οι αγρότες δεν έρχονται σε διάλογο επειδή ακόμη δεν έχουν συγκεκριμένα ενιαία αιτήματα και με εμφανή διάθεση να ρίξει νερό στον μύλο του κοινωνικού αυτοματισμού σημείωσε ότι «ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο (…)» και ότι ότι οι αγρότες κάνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα γιατί καθυστέρησαν οι πληρωμές του κατά ένα μήνα.

Με αφορμή τα επεισόδια στην Κρήτη χαρακτήρισε «γκάνγκστερ» όσους συμμετείχαν στα επεισόδια.

«Η κυβέρνηση χωρίς σχέδιο και ανίκανη να δώσει πραγματικές λύσεις, επενδύει στην πεπατημένη του κοινωνικού αυτοματισμού και τον κοινωνικό διχασμό μπας και γλιτώσει από τις πολιτικές της ευθύνες. Οδηγούν τον αγροτικό κόσμο σε χρεοκοπία χωρίς να κάνουν ούτε το αυτονόητο: Να αναστείλουν μέχρι τις οριστικές πληρωμές, τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει λύσεις»

«Ο αγώνας των αγροτών είναι και δίκαιος, είναι και κοινωνικός, είναι και εθνικός, γιατί αφορά στην οικονομία, στην κοινωνία, στη ζωή όλων μας, γιατί επηρεάζει κυρίως την τροφή, τη βιωσιμότητά μας, αλλά επηρεάζει και τις τοπικές οικονομίες, κυρίως στην περιφέρεια» ανέφερε (ACTION24) η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσας Γκαρά.

Διαπίστωσε πως «τον πρώτο λόγο για να ανοίξουν οι δρόμοι και τα μπλόκα την έχουν ο κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί» καθώς «τα αιτήματα των αγροτών και τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και μήνες και η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει λύσεις».

Αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά από τον μεγαλειώδη πανελλαδικό ξεσηκωμό των αγροτοκτηνοτρόφων ξεκίνησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ την παρέμβαση του στο στον ρ/σ «Παραπολιτικά fm».

Επεσήμανε πως η προσπάθεια της κυβέρνησης και της διορισμένης από την ίδια ηγεσίας της δικαιοσύνης να εντείνει την καταστολή, την τρομοκρατία απέναντι στους χιλιάδες που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα θα τους γυρίσει μπούμερανγκ.

Σχολίασε τις διεργασίες στο «αστικό πολιτικό σύστημα» θέτοντας ως κύριο στοιχείο «τις προσπάθειες να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια σε αυταπάτες ότι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα μπορεί να γίνει καλύτερο».

«Παίζουν με την υγεία των πολιτών»

Οι εικόνες ντροπής που σημειώθηκαν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με δύο ασθενοφόρα να ακινητοποιούνται στον φραγμό των ΜΑΤ, προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Αριστεράς.

«Είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να πυροδοτήσει κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες, παίζοντας όμως και με την υγεία των πολιτών» σχολίασε.

«Ούτε αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις, ούτε η ευθεία ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων πρόκειται να κάμψουν την υποστήριξη της κοινωνίας στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων», πρόσθεσε μεταξύ άλλων, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης.