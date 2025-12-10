Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σε νέο γύρο σφυροκοπήματος των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση κατέληξε η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στην Πειραιώς.

Η συνάντησή αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο του «μασάζ» της κυβέρνησης προς τους «γαλάζιους» βουλευτές, με στόχο να κατευναστούν οι αντιδράσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ειδικά μετά και την επικριτική ερώτηση των 6 βουλευτών της βόρειας Ελλάδας για την άρση του «άδικου και καταχρηστικού αποκλεισμού των δικαιούχων του Μέτρου 23».

Εντέλει βέβαια μετατράπηκε σε νέο πεδίο έκφρασης της έντονης δυσαρέσκειας και της οργής στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές να ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Καρφί» Βορίδη

Στη συνάντηση μετείχαν περίπου 35 βουλευτές με φυσική παρουσία και περίπου 20 διαδικτυακά, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης (που παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος μετείχε με φυσική παρουσία και θέλησε να εκτοξεύσει ένα «καρφί» κατά της κυβέρνησης, ρωτώντας: «Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο». Με τους διαλόγους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να γίνονται έντονοι στην τοποθέτηση του Κ. Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας».

Η Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι «η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα» και διερωτήθηκε: «Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε»;

Ο βουλευτής Καρδίτσας, Τέλης Σπάνιας, είπε ότι «θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

«Νιώθουν αβεβαιότητα»

Ο Χρήστος Μπουκώρος τόνισε ότι οι αγρότες νιώθουν αβεβαιότητα γιατί οι τιμές είναι χαμηλές και ότι πρέπει να ενισχυθούν και άλλες καλλιέργειες που είναι προσοδοφόρες για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φωτεινή Αραμπατζή επέμεινε στην κριτική των 6 βουλευτών, θέτοντας ως αίτημα την εφαρμογή του νόμου.

Αμφισβήτηση βουλευτών, λένε οι πληροφορίες, υπήρξε στο μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παππάς, μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων, ανέφερε ότι «οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ;;; Θεοί;;;».

«Δεν υπάρχει σχέδιο»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης σημείωσε ότι «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία», ενώ κατήγγειλε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε»

Η τοποθέτηση Τσιάρα

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι», ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες. Κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν για αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους όμως αίτημα όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Οχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» και πως «όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγιναν γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Στο κλείσιμο της σύσκεψης ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για «μια έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση», ενώ μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι «σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει και η άλλη πλευρά να βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης». Ανέφερε ακόμα ότι «η κυβέρνηση απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες παραγωγούς» και ότι «υπήρχε μια έντονη έκφραση αλλά όταν υπάρχει ζωντάνια συμβαίνει αυτό».