Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι δεν εκφοβίζονται ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις εναντίον τους. Η άγρια καταστολή, οι σκόπιμες διαρροές περί «εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων, αντί να κάμψει το ηθικό τους, τους κάνει ακόμη πιο αποφασισμένους.

Ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα πιο μαζικά μπλόκα των κινητοποιήσεων, αυτά της Θεσσαλίας, με τους αλιείς της Μαγνησίας, είναι η αρχή της κλιμάκωσης των συντονισμένων δράσεών τους

Ήταν άλλωστε σαφές το μήνυμα μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη τόσο στο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και στο μπλόκο της Καρδίτσας μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία θα οδηγούνται στο αυτόφωρο οι αγρότες, εφόσον διαπράττουν το αδίκημα της παρακώλυσης και διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και απρόκλητες φθορές.

«Ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. «Έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος» σημείωσε.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν οι αγρότες της Νίκαιας, τονίζοντας πως «δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα», μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους. Σημειώθηκε δε η ανάγκη διασφάλισης της ενότητας των αγροτών, μετά και τις επαναλαμβανόμενες αναφορές του κ. Μητσοτάκη για «διάλογο με ανοιχτούς δρόμους» και με «συγκεκριμένη εκπροσώπηση με συγκεκριμένα αιτήματα».

«Αν δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί πότε και αν θα πάμε για διάλογο, οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι υπονομευτική», τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στη Νίκαια.

Αγρότες: Ραντεβού στο λιμάνι του Βόλου – Ήδη έφτασαν παραγωγοί από το μπλόκο Μικροθηβών

Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αναμένονται αγροτικά μηχανήματα από τα πανίσχυρα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και τον Τρικάλων, με στόχο, τον αποκλεισμό του λιμανιού, ειδικά του εμπορικού σκέλους, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων με σχέδιο για κοινή κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες.

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου βρίσκονται ήδη παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, συναντώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλειστές τις πύλες του επιβατικού λιμανιού, σύμφωνα με το magnesianews.

Αγρότες: Το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Καθημερινά εξάλλου σωματεία και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες στα μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κομβικά σημεία από τον ‘Εβρο μέχρι την Κρήτη, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, που δεν αφορούν μόνο την εξόφληση των οφειλομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Κομβικής σημασίας, θεωρείται η σύσκεψη για τον πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο της Νίκαιας Λάρισας.

Στην πανελλαδική σύσκεψη καλούνται οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με βάση τις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις που θα έχουν παρθεί σε αυτές.

Στο τραπέζι και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Ακλόνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στη Βόρεια Ελλάδα. Στο μπλόκο των Μαλγάρων, παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Οι αγρότες στήνουν μπλόκα σε διάφορα σημεία κατά μήκος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, καθώς επίσης και σε διάφορους κόμβους του επαρχιακού δικτύου της βόρειας Ελλάδας. Την Παρασκευή, σύμφωνα με το MEGA, τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα αποκλείσουν το λιμάνι.

Μπλόκα σε 4 σημεία στην Αθηνών -Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Κρήτη: Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης διοίκησης οι αγρότες

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους. Αγρότες από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους. μεταδίδει το ΑΠΕ. Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.