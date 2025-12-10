Αποκλεισμένο από τρακτέρ και καΐκια το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο σε αγρότες και αλιείς να αποχωρήσουν

Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπαίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες απαντούν με συντονισμένες δράσεις στις απειλές για δικαστικές διώξεις και σήμερα προχώρησαν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων.

Αγρότες από τα πανίσχυρα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων και συνάδελφοί τους από τις Μικροθήβες, έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, περικυκλώνοντας τον χώρο ενώ αλιείς της Μαγνησίας έχουν παρατάξει τα σκάφη τους κλείνοντας και την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Στο πλευρό των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων βρίσκονται φορείς και σωματεία του Βόλου που δηλώνουν τη στήριξή τους.

Έξω από την πύλη του επιβατικού λιμανιού, οι αγωνιζόμενοι αγρότες βρήκαν παρατεταγμένες τις κλούβες των ΜΑΤ και αστυνομικές δυνάμεις. Κάτι που δεν πτόησε τους αγρότες που διαδήλωσαν στο σημείο απαιτώντας την απόσυρση των δυνάμεων καταστολής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε τελεσίγραφο μέχρι τις 13:00 μ από τις αρμόδιες αρχές στους αγρότες να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις.

Το χρονικό της απόβασης στον Βόλο

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου έφτασαν λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο των Μικροθηβών, συναντώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλειστές τις πύλες του επιβατικού λιμανιού.

<br />

Στον Βόλο αγρότες από τα μπλόκα Νίκαιας, Καρδίτσας και Τρικάλων

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 08:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, κατηφορίζοντας προς τον Βόλο.

Συντεταγμένα, με τα τρακτέρ συνεχώς να κορνάρουν, οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία στην πόλη που κατέληξε στο λιμάνι.

<br />

Να αποσυρθούν τα ΜΑΤ, απαιτούν οι αγρότες

Οι αγρότες έστησαν τα τρακτέρ τους μπροστά από τις κλούβες των ΜΑΤ και απαιτούσαν από την πρώτη στιγμή την απόσυρση τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον αποκλεισμό.

Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δε σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας, στην ΕΡΤ, η αστυνομία φέρεται να έχει πάρει εντολή να μην επιτρέψει σε κανέναν να περάσει στο λιμάνι, αποτρέποντας την είσοδο και σε επιβάτες. Σε αντίθεση με τους αγρότες, που όπως επεσήμανε ο κ. Τερζάκης, «δεν είναι στις προθέσεις μας να εμποδίσουμε τους καταναλωτές, με την κυβέρνηση τα έχουμε».

<br />

Την πρόθεση των αγροτών να διαδηλώσουν ειρηνικά στο λιμάνι του Βόλου γνωστοποίησε η Συντονιστική Επιτροπή από το Μπλόκο Μικροθηβών στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Στυλιανό Μπιλιάλη, ζητώντας να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ από το σημείο.

«Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά», είπε εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες.

Από την πλευρά του ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας τόνισε ότι «είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Και εμείς δεν έχουν πρόθεση να δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθούμε και οφείλουμε να προστατέψουμε τις βασικές υποδομές », είπε.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου αυτή την ώρα τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Δίπλα τους, οι αγρότες έχουν εργατικά σωματεία, φορείς και φοιτητές.





Δεκάδες καΐκια μπροστά από το λιμάνι

Παράλληλα οι αλιείς που επίσης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις θα επιχειρήσουν και αποκλεισμό από θαλάσσης. Δεκάδες καΐκια ήδη βρίσκονται μπροστά από το λιμάνι.

<br />

Δείτε φωτογραφίες από την απόβαση των αγροτών στο Βόλο

Αγρότες: Κλιμακώνουν και συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι δεν εκφοβίζονται ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις εναντίον τους. Η άγρια καταστολή, οι σκόπιμες διαρροές περί «εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων, αντί να κάμψει το ηθικό τους, τους κάνει ακόμη πιο αποφασισμένους.

Καθημερινά εξάλλου σωματεία και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες στα μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κομβικά σημεία από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, που δεν αφορούν μόνο την εξόφληση των οφειλομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Κομβικής σημασίας, θεωρείται η σύσκεψη για τον πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο της Νίκαιας Λάρισας.

Στην πανελλαδική σύσκεψη καλούνται οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με βάση τις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις που θα έχουν παρθεί σε αυτές.