Φουντώνει μέρα με τη μέρα η οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων που σπεύδουν μαζικά να ενισχύουν τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Η άγρια καταστολή, οι σκόπιμες διαρροές περί «εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων δεν έχει κάμψει το ηθικό τους.

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Αντιθέτως, στο αρχηγείο τους στον κόμβο της Νίκαιας, στην προγραμματισμένη σύσκεψη προκειμένου να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο, στάλθηκε μήνυμα αποφασιστικότητας.

<br />

«Συνεχίζουμε για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, για την εντολή του Αρείου Πάγου έθεσε το εξής ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ευερέθιστοι με τους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτρόφων και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έδειξαν την ίδια προθυμοποίηση να ενεργοποιήσουν τα ίδια νομικά εργαλεία;».

Και πρόσθεσε: «Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται και εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρών στους δρόμους όπου και λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας».

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε «έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

Να σημειώσουμε πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων στα μπλόκα. Ζητά από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο. Κάνει, μάλιστα, λόγο για παρακώλυση συγκοινωνιών, εγκλήματα βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και μιλάει για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και των αερομεταφορών.

«Απόβαση» στο λιμάνι του Βόλου

Παραγωγοί της Μαγνησίας, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας δήλωναν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω και ότι θα συνεχίσουν με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις. «Ας έρθουν να μας συλλάβουν, ας μας πάρουν σηκωτούς», σχολίαζαν χαρακτηριστικά απέναντι στο ενδεχόμενο της σύλληψής τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοπαραγωγοί θα προχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης (10/12) σε αποκλεισμό αρχικά του επιβατικού λιμανιού και στη συνέχεια του εμπορικού, ενώ οι αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι διά θαλάσσης. Ο σχεδιασμός θέλει και τον συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Βόλου.

Στο λιμάνι θα βρεθούν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία, όπως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά και αρκετοί από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Αγρότες από τον Ριζόμυλο έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας θα κινηθούν προς το λιμάνι και το τελωνείο.

Επίσης παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών με δεκάδες τρακτέρ, σε πρώτη φάση, θα κατευθυνθούν στο επιβατικό λιμάνι αποκλείοντάς το συμβολικά και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προστριβές με επιβάτες των θαλάσσιων μέσων από και προς τις Σποράδες, θα κατευθυνθούν στο εμπορικό λιμάνι αποκλείοντάς το για ορισμένες ώρες.

Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν και οι αλιείς της Μαγνησίας οι οποίοι θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με τα σκάφη τους, διεκδικώντας την επίλυση μιας σειράς αιτημάτων.

Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί τα επόμενα 24ωρα και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η κοινωνία στο πλευρό τους

Με την κατάσταση να «μυρίζει μπαρούτι» και την κυβέρνηση να έχει απολέσει την πρωτοβουλία των κινήσεων παρά το γεγονός πως διατυμπανίζει πως «οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες» η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την Political αποτυπώνει με σαφήνεια τις διαθέσεις της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το 76% των ερωτηθέντων στέκεται στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων, ενώ οι πολίτες κρίνουν πως πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν «ρουσφετολογικές πρακτικές».

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ στη Θήβα, στον Μπράλο, στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αταλάντη, στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στη Νίκαια Λάρισας και στα διόδια Μαλγάρων. Οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου αποφάσισαν να κλείνουν κάθε μέρα από τις 16:00 έως τις 17:00 την κυκλοφορία και στους παράδρομους.

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες προχωρούν καθημερινά τις τελευταίες μέρες σε αποκλεισμούς. Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με μεγαλύτερη καθημερινά διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού στον Προμαχώνα. Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και την Τετάρτη (10/12) προχωρούν σε συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Σε αποκλεισμό της εξόδου για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις νομούς.

Την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στην Αχαϊά τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν «στρατοπεδεύσει» πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Στο Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισαν τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» σε ένδειξη καλής θέλησης και στήριξης του κλάδου του τουρισμού χωρίς να υποστέλουν τη σημαία του αγώνα.

Τα επόμενα βήματα

Τα βλέμματα, προς το τέλος της εβδομάδας στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Νίκαια). Όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα την στάση που θα τηρήσουν στο εξής.