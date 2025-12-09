newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ελλάδα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 21:28

Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Φουντώνει μέρα με τη μέρα η οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων που σπεύδουν μαζικά να ενισχύουν τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Η άγρια καταστολή, οι σκόπιμες διαρροές περί «εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων δεν έχει κάμψει το ηθικό τους.

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Αντιθέτως, στο αρχηγείο τους στον κόμβο της Νίκαιας, στην προγραμματισμένη σύσκεψη προκειμένου να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο, στάλθηκε μήνυμα αποφασιστικότητας.

«Συνεχίζουμε για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, για την εντολή του Αρείου Πάγου έθεσε το εξής ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ευερέθιστοι με τους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτρόφων και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έδειξαν την ίδια προθυμοποίηση να ενεργοποιήσουν τα ίδια νομικά εργαλεία;».

Και πρόσθεσε: «Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται και εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρών στους δρόμους όπου και λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας».

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε «έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

Να σημειώσουμε πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων στα μπλόκα. Ζητά από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο. Κάνει, μάλιστα, λόγο για παρακώλυση συγκοινωνιών, εγκλήματα βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και μιλάει για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και των αερομεταφορών.

Live ο χάρτης με τα ενεργά μπλόκα στο: https://jodi.graphics/bloka

«Απόβαση» στο λιμάνι του Βόλου

Παραγωγοί της Μαγνησίας, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας δήλωναν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω και ότι θα συνεχίσουν με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις. «Ας έρθουν να μας συλλάβουν, ας μας πάρουν σηκωτούς», σχολίαζαν χαρακτηριστικά απέναντι στο ενδεχόμενο της σύλληψής τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοπαραγωγοί θα προχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης (10/12) σε αποκλεισμό αρχικά του επιβατικού λιμανιού και στη συνέχεια του εμπορικού, ενώ οι αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι διά θαλάσσης. Ο σχεδιασμός θέλει και τον συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Βόλου.

Στο λιμάνι θα βρεθούν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία, όπως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά και αρκετοί από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Αγρότες από τον Ριζόμυλο έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας θα κινηθούν προς το λιμάνι και το τελωνείο.

Επίσης παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών με δεκάδες τρακτέρ, σε πρώτη φάση, θα κατευθυνθούν στο επιβατικό λιμάνι αποκλείοντάς το συμβολικά και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προστριβές με επιβάτες των θαλάσσιων μέσων από και προς τις Σποράδες, θα κατευθυνθούν στο εμπορικό λιμάνι αποκλείοντάς το για ορισμένες ώρες.

Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν και οι αλιείς της Μαγνησίας οι οποίοι θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με τα σκάφη τους, διεκδικώντας την επίλυση μιας σειράς αιτημάτων.

Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί τα επόμενα 24ωρα και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η κοινωνία στο πλευρό τους

Με την κατάσταση να «μυρίζει μπαρούτι» και την κυβέρνηση να έχει απολέσει την πρωτοβουλία των κινήσεων παρά το γεγονός πως διατυμπανίζει πως «οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες» η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την Political αποτυπώνει με σαφήνεια τις διαθέσεις της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το 76% των ερωτηθέντων στέκεται στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων, ενώ οι πολίτες κρίνουν πως πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν «ρουσφετολογικές πρακτικές».

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ στη Θήβα, στον Μπράλο, στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αταλάντη, στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στη Νίκαια Λάρισας και στα διόδια Μαλγάρων. Οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου αποφάσισαν να κλείνουν κάθε μέρα από τις 16:00 έως τις 17:00 την κυκλοφορία και στους παράδρομους.

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες προχωρούν καθημερινά τις τελευταίες μέρες σε αποκλεισμούς. Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με μεγαλύτερη καθημερινά διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού στον Προμαχώνα. Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και την Τετάρτη (10/12) προχωρούν σε συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Σε αποκλεισμό της εξόδου για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις νομούς.

Την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στην Αχαϊά τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν «στρατοπεδεύσει» πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Στο Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισαν τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» σε ένδειξη καλής θέλησης και στήριξης του κλάδου του τουρισμού χωρίς να υποστέλουν τη σημαία του αγώνα.

Τα επόμενα βήματα

Τα βλέμματα, προς το τέλος της εβδομάδας στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Νίκαια). Όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα την στάση που θα τηρήσουν στο εξής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 15:19

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
Champions League 09.12.25

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Γαλατάσαραϊ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Champions League 09.12.25

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Σλάβια Πράγας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 09.12.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Λίβερπουλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 09.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι
Champions League 09.12.25

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Τσέλσι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Ουκρανία 09.12.25

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
Αθλητισμός & Σπορ 09.12.25

Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»

Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Ουκρανία 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Η συνάντηση Βασίλη Κικίλια - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο