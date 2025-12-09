Οι αγρότες αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και οι κινητοποιήσεις τους καταστέλλονται βιαίως, αλλά οι ίδιοι δεν χάνουν τη διάθεσή τους για όμορφες και συνάμα ανθρώπινες χειρονομίες, οι οποίες μπορούν να χαρίσουν ένα χαμόγελο σε κάποιον συνάνθρωπό τους.

Έτσι, προ ημερών επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη σε μια υποδιοικήτρια της αστυνομίας, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Συγκεκριμένα, οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο Τελωνείο Εξοχής, στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, πήγαν στην κινητοποίησή τους μια τούρτα γενεθλίων, άναψαν το κεράκι και της έκαναν μια υπέροχη έκπληξη.

Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Άπαντες της ευχήθηκαν χρόνια πολλά, τα χαμόγελα περίσσευαν και η κρύα νυχτερινή βραδιά έγινε γιορτινή.

Σήμερα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο μπλόκο της Σιάτιστας, στην Κοζάνη, προέβησαν σε μια άλλη όμορφη χειρονομία.

Συγκεκριμένα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα από Γρεβενά προς Κοζάνη και αντίστροφα, οι αγρότες προσέφεραν στους διερχόμενους οδηγούς μήλα και κρόκο Κοζάνης, ως μια μικρή, ουσιαστική και συνάμα συμβολική ένδειξη ευγνωμοσύνης για την κατανόηση και την υπομονή τους.

Θυμίζουμε ότι πριν από δύο ημέρες μοίρασαν στους διερχόμενους οδηγούς πατάτες. Η ανταπόκριση των οδηγών ήταν και αυτήν τη φορά ιδιαιτέρως θερμή, με πολλούς εξ αυτών να ευχαριστούν τους αγρότες και να δηλώνουν ανοικτά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.