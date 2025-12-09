Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.
Σε μια όμορφη χειρονομία προέβησαν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Σιάτιστας, στην Κοζάνη.
Συγκεκριμένα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα από Γρεβενά προς Κοζάνη και αντίστροφα, οι αγρότες προσέφεραν στους διερχόμενους οδηγούς μήλα και κρόκο Κοζάνης, ως μια μικρή, ουσιαστική και συνάμα συμβολική ένδειξη ευγνωμοσύνης για την κατανόηση και την υπομονή τους.
Bίντεο:
Θυμίζουμε ότι πριν από δύο ημέρες μοίρασαν στους διερχόμενους οδηγούς πατάτες. Η ανταπόκριση των οδηγών ήταν και αυτήν τη φορά ιδιαιτέρως θερμή, με πολλούς εξ αυτών να ευχαριστούν τους αγρότες και να δηλώνουν ανοικτά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, που αναδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων, με τους τελευταίους να μη διαμαρτύρονται για τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, δικαιολογώντας απόλυτα τη στάση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που βρίσκονται σε δυσμενή θέση και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, στη σκιά του σκανδάλου που ξέσπασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποκαλύπτει την ευθύνη που φέρει -στο ακέραιο- η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποίαν έχουν περιέλθει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι του μόχθου και της καθημερινής βιοπάλης.
Όπως αναφέρει το kozan.gr, στο σημείο βρέθηκαν και Αντιπεριφειάρχες της Περιφερειακής Αρχής Αμανατίδη, που εκδήλωσαν τη στήριξή τους στον δίκαιο αγώνα που εξακολουθούν να δίνουν οι αγρότες.
