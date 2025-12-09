newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 15:25

Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Spotlight

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ζητείται η εφαρμογή του νόμου, η παραπομπή όσων των παραβιάζουν στη δικαιοσύνη ακόμα και με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αναλυτικά η παραγγελία του Αρείου Πάγου

Συγκεκριμένα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.

Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Πληροφορίες δελτίων ειδήσεων

Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας. Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα.

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

