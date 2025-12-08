newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Ελλάδα 08 Δεκεμβρίου 2025 | 23:01

Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». Αύριο Τρίτη (09/12) οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Δικογραφία στα Χανιά

Όσον αφορά τα επεισόδια στα Χανιά η δικογραφία ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν ποινικό παρελθόν και συμμετείχαν στις επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και τα υπηρεσιακά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται τουλάχιστον σε δέκα άτομα. Πρόκειται για σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όσο προχωρά η έρευνα αναμένεται να ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της αστυνομίας.

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
