Έτσι πάει να «δέσει» την κατηγορία για «εγκληματική οργάνωση» κατά αγροτών από την Κρήτη η κυβέρνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη, τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Χανιά, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο, όπου στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε αστυνομικός, έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο.

Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι φωτογραφίες που διαρρέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση, τραβώντας στα άκρα τη σύγκρουση με τους αγρότες, διαρρέει φωτογραφίες από όσα έγιναν κοντά, γύρω και μέσα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Έτσι, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να «δέσουν» τις κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι αγρότες από την Κρήτη, όπως ανέφεραν νωρίτερα πληροφορίες από την Αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμη αν πρόκειται για την κακουργηματική διάσταση της κατηγορίας ή για την πλημμελημματική (συμμορία).

Η παράγραφος του σχετικού νόμου στην οποία αναμένεται να πατήσουν οι Αρχές είναι η παρακάτω:

«5. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος, αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας».

Η κατάσταση στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις 23:00 το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, αύριο το πρωί.

Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι ανοιχτό και οι επιβάτες μετακινούνται κανονικά, σύμφωνα με τα Χανιώτικά Νέα.

Ωστόσο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στον χώρο του αεροδρομίου και πραγματοποιούν συνέλευση για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.