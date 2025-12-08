Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις
Με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» βρίσκονται αντιμέτωποι αγρότες από την Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμη αν πρόκειται για την κακουργηματική διάσταση της κατηγορίας ή για την πλημμελημματική (συμμορία).
Η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, κλιμακώνοντας την καταστολή
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων, περίπου 200, από τις κάμερες των drones, καθώς και από πλάνα από άλλες κάμερες για όσα συνέβησαν γύρω από τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά.
Ορισμένοι από αυτούς έχουν δικογραφίες εις βάρος τους για διάφορα αδικήματα στο παρελθόν.
Οι Αρχές πατούν σε αυτό έτσι ώστε να δικαιολογείται η κατηγορία για «εγκληματική οργάνωση», κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να στοιχειοθετηθεί, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει «μπαμπούλα» για τη συμμετοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα περιλαμβάνει αδικήματα για βαριές σωματικές βλάβες, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, κλιμακώνοντας την καταστολή, με τους αγρότες να μην υποχωρούν και να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
Νωρίτερα, με απόφαση της κυβέρνησης, αποκλείστηκε από την Αστυνομία η πρόσβαση στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο κατάφεραν να περάσουν το μπλόκο της Αστυνομίας και να εισέλθουν στον χώρο του αεροδρομίου.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι στην κινητοποίηση πήραν μέρος 4.000 αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς.
Δείτε βίντεο από το Ηράκλειο:
Στα Χανιά, οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό, ενώ και εκεί υπήρξαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:
- Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και
- Στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:
- Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.
- Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου – Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά -Καστέλι προς Χερσόνησο – Β.Ο.Α.Κ. – Αγ. Νικόλαο.
