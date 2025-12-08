Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, βρίσκονται αυτή την ώρα αγρότες, από το μπλόκο του Ε65 που έφτασαν στην πόλη με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και ΙΧ ενώ αστυνομικές κλούβες, έχουν κλείσει το δρόμο στήνοντας φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο του υπουργού.

Οι αγρότες αντιδρούν έντονα στο γεγονός, με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, να τονίζει: «Η κλούβα που βλέπετε είναι η απάντηση του υπουργείου στο διάλογο».

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι κάθετοι ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Από πλευράς της αστυνομίας αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να λένε ότι θα φέρουν και άλλα τρακτέρ μέσα στην πόλη παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους.

«Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση; Αν ήμασταν φραπέδες ή χασάπηδες θα περνούσαμε» τόνισαν και απαίτησαν φύγουν άμεσα οι δυνάμεις καταστολής.

Δείτε το βίντεο με τον διάλογο αγροτών – αστυνομίας

Αγρότες: Κλιμακώνουν με αποκλεισμούς παρακαμπτήριων

Οι Θεσσαλοί αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους: Χιλιάδες τρακτέρ είναι παραταγμένα στα τρία πανίσχυρα μπλόκα στην περιοχή: στον κόμβο Νίκαιας στη Λάρισα, στον Ε65 στην Καρδίτσα και τα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Σήμερα, θα προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό (17:00-19:00) των παρακαμπτήριων οδών γύρω από το μπλόκο, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα γίνει αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των ψαράδων.

Την Πέμπτη στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται να λάβει χώρα σύσκεψη φορέων, σε μία προσπάθεια των αγροτών να συστρατεύσουν στο πλευρό τους, το σύνολο της κοινωνίας.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Συντονισμένες δράσεις

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου εκπρόσωποι των αγροτών από όλη τη χώρα θα συναντηθούν με στόχο τον συντονισμό όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν όχι μόνο αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωποι από μπλόκα της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Μπλόκα σε εθνικές οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε πάνω από 50 σημεία της χώρας. Δείτε τον χάρτη.