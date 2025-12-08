Ένταση δημιουργήθηκε πριν λίγο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο καθώς έγινε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το χώρο, με αφορμή το μεγάλο συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που είναι σε εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ομάδα αγροτών κατάφεραν και μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου με τον αερολιμένα να εκδίδει Notam που αναφέρει το κλείσιμο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το Patrisnews, δυο πτήσεις από την Αθήνα και τη Ρόδο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησης.



Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα το patris, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έφτασαν στο σημείο, κατέβηκαν από τα τρακτέρ και επιχείρησαν να περάσουν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ για να πάνε στο αεροδρόμιο πεζή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ.

Στα Χανιά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο, καθώς οι αγρότες κατευθύνονταν προς τα εκεί.

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει και το αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο θα μείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 17:30.

Πολλοί εξ αυτών κατάφεραν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο. Άλλοι εγκλωβίστηκαν πίσω από τις αστυνομικές δυνάμεις και επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Αγρότες που προσπαθούν να περάσουν από τον αστυνομικό κλοιό αναποδογύρισαν ένα περιπολικό.

Μεγάλο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων

Η προσυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να σπεύδουν με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας, σύμφωνα με το cretalive, ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».