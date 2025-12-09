Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, οι αγρότες σε όλη τη χώρα ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία, και προχωρώντας σε πολύμορφες συντονισμένες δράσεις, στριμώχνοντας «στα σχοινιά» το Μαξίμου, που – βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτομαστισμός δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα – επιστρατεύει ξανά την καταστολή μπροστά στον φόβο μιας ακόμα πιο δυναμικής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη διαλόγου, «με τους δρόμους ανοιχτούς» όπως είπε ο πρωθυπουργός και επιμένοντας ότι στο διάλογο πρέπει «να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε κι επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα», παρ’ ότι από τα μπλόκα, η πρόσκληση εκλαμβάνεται ως προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού μετώπου.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχοντας δίπλα τους εργατικά σωματεία, φορείς και την πλειοψηφία της κοινωνίας, εμφανίζονται διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, αν δεν ικανοποιηθούν βασικά τους αιτήματα, πέραν της εξόφλησης των οφειλομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αιτήματα που όπως τονίζουν αφορούν στην επιβίωσή τους.

Εδώ και μία εβδομάδα, χιλιάδες τρακτέρ, έχουν παραταχθεί στις Εθνικές Οδούς, ενώ λαμβάνουν χώρα και άλλες δράσεις με αποκλεισμούς τελωνείων, αεροδρομίων και λιμανιών.

Δείτε διαδραστικό χάρτη των μπλόκων εδώ

Κλιμακώνουν οι αγρότες, δυναμώνει η αλληλεγγύη – Την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Στα τρία πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας, σε Νίκαια Λάρισας, Ε65 στην Καρδίτσα και Διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα, με καθημερινές συνελεύσεις οι αγρότες, αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Χθες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό των των παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ αύριο, Τετάρτη ένας αριθμός αγροτών με τρακτέρ, θα αναχωρήσει για τον Βόλο, προκειμένου να συνδράμει στους αγρότες και τους αλιείς στη Μαγνησία που θα αποκλείσουν το λιμάνι.

Οι αγρότες των Τρικάλων εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν κόμβους του Ε65, αλλά και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ του νομού τους. Χθες οι αγρότες της Καρδίτσας πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Εστίασης Λάρισας επισκέφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (08/12) το μπλόκο της Νίκαιας για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, λέγοντας ότι αν δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες της Θεσσαλίας τότε κανένας άλλος κλάδος δεν μπορεί ενώ τους πήγαν και μερίδες φαγητών από τα εστιατόριά τους για τα μέλη περιφρούρησης που παραμένουν εκεί.

Κινητοποιήσεις συμπαράστασης στους αγρότες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εξάλλου, εργατικές ομοσπονδίες και σωματεία οργάνωσαν κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης στη Θεσσαλονίκη για συμπαράσταση στους αγρότες.

Στο μεταξύ σε χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, από τους αγρότες των μπλόκων της περιοχής, ελήφθησαν αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε ιδιαίτερα κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όλα αυτά θα γίνουν, με ορίζοντα την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει το προσεχές Σάββατο ή Κυριακή.

Μπλόκα παντού

Κλειστοί από τα τρακτέρ των αγροτών είναι οι οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιόνια και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε χθες το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Κρήτη – Ολονυχτία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ολονυχτία στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που χθες προχώρησαν σε παγκρήτιο συλλαλητήριο το οποίο όμως σημαδεύτηκε από πρωτοφανή επεισόδια με ρίψεις χημικών εκ μέρους της αστυνομίας, πετροπόλεμο και πολλή ένταση.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις 11 χθες το βράδυ, ενώ το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους οι διαμαρτυρόμενοι, θα το αποφασίσουν στη διάρκεια σύσκεψης της Συντονιστικής τους Επιτροπής σήμερα το πρωί.

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.