Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην παραλιακή του Ηρακλείου, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Mε μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επισκέφθηκαν την γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και κατέθεσαν τα αιτήματά τους.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι λίγο μετά τις 9 και μισή το πρωί της Τρίτης (09/12) έλαβαν την απόφαση να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου παρεμέναν από το μεσημέρι της Δευτέρας (08/12).

Τρεις πτήσεις ακυρώθηκαν και σε 11 πτήσεις υπήρξαν καθυστερήσεις

Εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις πτήσεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο patris ο αερολιμενάρχης, Ιάκωβος Ουρανός, τρεις πτήσεις ακυρώθηκαν και σε 11 πτήσεις υπήρξαν καθυστερήσεις έως και 6 ώρες.

«Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ήταν οι χθεσινοβράδινες και πρόκειται για δύο πτήσεις εσωτερικού – Αθήνα και Θεσσαλονίκη – και μία εξωτερικού από Κωνσταντινούπολη», επεσήμανε σχετικά ο κ. Ουρανός

Παράλληλα, ο αερολιμενάρχης τόνισε πως μετά την ειρηνική αποχώρηση των αγροτών το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ελέγχθηκε από τα στελέχη ασφαλείας και αφού κρίθηκε ασφαλές «ακυρώθηκε η notam και λειτουργεί πλέον κανονικά».