«Βράζουν» αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζοντας τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους. Η άγρια καταστολή, οι σκόπιμες διαρροές περί «εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων στα μπλόκα όχι μόνο δεν κάμπτει τις αγωνιστικές τους διαθέσεις αλλά ατσαλώνει τη θέλησή τους για ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Μάλιστα, όπως δηλώνουν στο in εκπρόσωποί τους, παραμένουν αμετακίνητοι στις αρχικές τους διεκδικήσεις.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με νέους αποκλεισμούς σε λιμάνια και εθνικές οδούς

Στο Μαξίμου έχει ενεργοποιηθεί και πάλι το «κουμπί πανικού». Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το βραδυφλεγές φυτίλι που έχει ενεργοποιηθεί πότε με καταστολή και πότε με διαρροές που σκοπό έχουν να εκφοβίζουν το κίνημα που φουντώνει. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ο τρόπος που χθες επιχειρήθηκε να εμποδιστούν (στην Κρήτη) οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πυροδοτώντας -με τη στάση της αστυνομίας- εκτεταμένα επεισόδια.

«Εγκληματική οργάνωση» και «αυτόφωρο»

Η κατάσταση πράγματι έφτασε σε σημείο εκτός ελέγχου με εκατέρωθεν τραυματισμούς (από την πλευρά των αστυνομικών και από την πλευρά των διαμαρτυρόμενων) με το Μαξίμου, μέσω της ΕΛ.ΑΣ., να διαρρέει πως «όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου (στο Ηράκλειο) και τα περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί» και αντιμετωπίζουν κατηγορίες «για εγκληματική οργάνωση» ενώ ακολούθησαν και δύο συλλήψεις.

Πρόκειται για σοβαρότατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που κυρίως όμως σκοπεύουν «στη δημιουργία φόβου και σύγχυσης» όπως αναφέρουν έγκριτοι νομικοί καθώς το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης προϋποθέτει, δομή, οργάνωση, ιεραρχία και διεύθυνση, στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σήμερα ήταν σειρά του Αρείου Πάγου να παρέμβει για τις κινητοποιήσεις.

Ο εισαγγελέας του Α.Π. έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων στα μπλόκα. Ζητά από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο. Κάνει, μάλιστα, λόγο για παρακώλυση συγκοινωνιών, εγκλήματα βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και μιλάει για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και των αερομεταφορών.

«Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου για την εντολή του Αρείου Πάγου θέτει το εξής ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ευερέθιστοι με τους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτρόφων και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έδειξαν την ίδια προθυμοποίηση να ενεργοποιήσουν τα ίδια νομικά εργαλεία;. Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται και εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρών στους δρόμους όπου και λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας».

Ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Σ.Ε.Κ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, σημειώνει πως «προσπαθούν να μας δείξουν ότι το κράτος ασκεί εξουσία απέναντι μας. Θα έπρεπε ήδη να μας έχει συναντήσει ο πρωθυπουργός». Ο ίδιος προσθέτει: «Σε κάθε νέα κινητοποίηση και μπλόκο που στήνεται, τους δρόμους τους κλεινει προκαταβολικά η αστυνομία. Προχωρούν σε αυτό τον αποκλεισμό εκ των προτέρων, επειδή βλέπουν τα μπλόκα να εξαπλώνονται από άκρη σε άκρη στη χώρα. Εμείς κρατάμε ανοιχτές λωρίδες για να περνούν οι πολίτες. Τα τρακτέρ είναι παραταγμένα στους δρόμους ως ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν παρακωλύουμε τη συγκοινωνία».

Τέλος, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, σημειώνει πως η σημερινή προειδοποίηση για το αυτόφωρο σχετίζεται ευθέως με την ευρεία κοινωνική αποδοχή που έχουν τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Στη Νίκαια έρχονται να μας συμπαρασταθούν οι οδηγοί ταξί, οι οδηγοί φορτηγών, οι οικοδόμοι, ακόμα και οι στρατιωτικοί. Δεν περίμεναν ότι οι κινητοποιήσεις μας θα πάρπουν τέτοια μορφή. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αύριο προχωράμε στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και ετοιμάζεται και για τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το μπόλο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλωστε για εμάς δεν υπάρχει γυρισμός- ας μας βάλουν φυλακή αν αυτό μας λένε. Θα πέσουμε μαχόμενοι».

Το «Μέτρο 23»

Ένα ακόμα θέμα που εξοργίζει τους αγρότες αφορά την εκκαθάριση του «Μέτρου 23» και τον εμπαιγμό που αισθάνονται από την κυβέρνηση καθώς η έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, ήρθε κουτσουρεμένη. Τελικά, δίνονται 157 εκατομμύρια ευρώ από τα 178 που είχαν προϋπολογιστεί με τη δικαιολογία πως «δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα αγροτεμάχια».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας λέει στο in «ότι θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι», όμως αναρωτιέται «είναι δυνατόν να μην έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση του μέτρου και ενώ ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος ζει αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις;».

Ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Σ.Ε.Κ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας σχολιάζει με τη σειρά του: « Πολλοί αγρότες έλαβαν 33% λιγότερη επιδότηση από την αναμενόμενη. Δεν γνωρίζουμε όμως αν θα έρθει η συμπληρωματική χρηματοδότηση στη συνέχεια. Είναι προβληματική αυτή η πληρωμή».

Η μη καταβολή ολόκληρου του ποσού προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με έξι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να ζητούν να αρθεί ο «άδικος» και «καταχρηστικός» αποκλεισμών των δικαιούχων«Μ23».

Με ανακοίνωσή τους οι βουλευτές της ΝΔ, απευθύνονται στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, και ζητούν δοθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους.

Στο πλευρό αγροτών και κτηνοτρόφων οι πολίτες

Με την κατάσταση να «μυρίζει μπαρούτι» και την κυβέρνηση να έχει απωλέσει την πρωτοβουλία των κινήσεων παρά το γεγονός πως διατυμπανίζει πως «οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες» η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την Political αποτυπώνει με σαφήνεια τις διαθέσεις της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το 76% των ερωτηθέντων στέκεται στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων, ενώ οι πολίτες κρίνουν πως πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν «ρουσφετολογικές πρακτικές».

Ειδικότερα, για το αν οι αγρότες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ. Σχετικά με το αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ.

Ταυτόχρονα, στην ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες αξιολογούν το ζήτημα ως: 51% ρουσφέτι πολιτικών προς κομματικά συγγενείς ψηφοφόρους. 26% εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον όφελος. 20% επιτήδειοι «αγρότες» που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα. 3% άλλο

Στα μπλόκα της οργής

Πλησιάζοντας στις γιορτές, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, οι παραγωγοί στον πρωτογενή τομέας παραγωγής πατούν «τέρμα το γκάζι». Διατηρούν τον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών, προχωρούν ακόμα και σε κλεισίματα παρακαμπτήριων οδών, προετοιμάζουν αποκλεισμούς λιμανιών και ανοίγουν και κλείνουν τελωνειακά περάσματα.

Στο Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισαν τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» σε ένδειξη καλής θέλησης και στήριξης του κλάδου του τουρισμού χωρίς να υποστέλουν τη σημαία του αγώνα κατευθυνόμενη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να οργανώσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους.

Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών συναντήθηκε με τη Γραμματέα Μαρία Κοζυράκη, στην οποία μετέφερε τα αιτήματα των παραγωγών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις δυναμικές κινητοποιήσεις θα αποφασίσουν στη συνέχεια για τα επόμενα βήματά τους, ενώ εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Κλειστό είναι το τελωνείο Ευζώνων χωρίς να αποκλείονται τα φορτηγά με ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Οι αγρότες θα επιτρέψουν τη διέλευση των οχημάτων εκ νέου στις 22.00.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με μεγαλύτερη καθημερινά διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού στον Προμαχώνα. Αποκλεισμένα θα είναι και σήμερα και τα δύο ρεύματα μόνο για τα φορτηγά έως τις 20:00 το βράδυ. Σε συνεννόηση με την αστυνομία οι αγρότες επιτρέπουν φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα να διέρχονται από τον συνοριακό σταθμό.

Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και αύριο (10/12) με συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Ο αποκλεισμός των συνόρων θα γίνει 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων.

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των κινητοποιήσεων

Το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας για πρώτη φορά έκλεισε και τις παρακαμπτηρίους οδούς, με αποτέλεσμα η χώρα να κοπεί σχεδόν στα δύο. Στην Καρδίτσα, τα μπλόκα στον Ε65 ενισχύονται από μελισσοκόμους, που πηγαίνουν για συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών. Στην διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη τα πρώτα μπλόκα που στέκουν αποφασιστικά πάνω στην Εθνική τα αντικρίζει κανείς στην Βοιωτία. Η Αθηνών Λαμίας είναι κομμένη σε 4 σημεία με 4 διαφορετικά μπλόκα αγροτών.

Σε αποκλεισμό της εξόδου για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, προχώρησαν λίγα λεπτά μετά τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στο σημείο βρίσκονται περί τα 30 τρακτέρ και πολλοί αγρότες με τα αγροτικά τους οχήματα και όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής τους «ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η συγκεκριμένη μας κινητοποίηση». Η μετάβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», γίνεται μόνο μέσω του Ν. Ρυσίου. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις νομούς.

Την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στην Αχαϊά τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν «στρατοπεδεύσει» πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Τα λιμάνια είναι ο επόμενος στόχος των αγροτών, αφού ήδη ελέγχουν τα χερσαία σύνορα.