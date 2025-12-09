Λάδι στο κοντό φυτίλι του πρωτογενούς τομέα και εν μέσω σφοδρών αγροτικών κινητοποιήσεων, ρίχνουν με ανακοίνωσή τους 6 βουλευτές της ΝΔ που ζητούν να αρθεί ο «άδικος» και «καταχρηστικός» αποκλεισμών των δικαιούχων του Μ23 (μέτρο23).

Με ανακοίνωσή τους οι βουλευτές της ΝΔ, απευθύνονται στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, και ζητούν δοθούν οι αποζημιώσεις του μέτρου 23 (αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές) στους δικαιούχους.

«Η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε αίολους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών», επισημαίνουν οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Ιωάννης Γιώργος.

Όπως αναφέρουν, παρά το σήμα κινδύνου, που εξέπεμψαν με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, “δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024”.

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ», επισημαίνουν και προσθέτουν: “ τα 21.041.475,72 εκ. Ευρώ, που υπολείπονται, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, στερούνται δυστυχώς από πραγματικούς παραγωγούς, που σε όλες τις προηγούμενες πληρωμές του 2024 (προκαταβολή βασικής, εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες) «είχαν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων» και είχαν πληρωθεί κανονικότατα”.

Μεταξύ άλλων οι βουλευτές προειδοποιούν, πως δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και λοιπά νομικά διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα πραγματικοί δικαιούχοι και καλούν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των Δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας το Νόμο και μόνο.