Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για τους αγρότες και την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τις «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».

Δείτε live από τη Βουλή:

Ειδικότερα, συζητούνται τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τοποθετήσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, «να τακτοποιήσουμε ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της ευλογιάς».

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο in