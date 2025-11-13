Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για τους αγρότες και την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Συζητούνται τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τις «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».
Ειδικότερα, συζητούνται τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τοποθετήσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Με το νομοσχέδιο επιχειρείται σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, «να τακτοποιήσουμε ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της ευλογιάς».
