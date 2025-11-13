Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση εφαρμόζει μνημόνιο διαρκείας για τους πραγματικούς αγρότες

Με «ένα μνημόνιο διαρκείας για τους πραγματικούς αγρότες» και «ένα σκάνδαλο μεγατόνων για την κυβέρνηση και τους κομματάρχες της» περιέγραψε την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα σήμερα, μετά από 6 και πλέον χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση στη Βουλή για τους αγρότες και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα ο Αλέξης Χαρίτσης

«Όπως πριν από 15 χρόνια, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, μια ανεύθυνη διαχείριση, ένα ακραία πελατειακό κράτος, υπερχρέωσε τη χώρα οδηγώντας την τελικά στη χρεοκοπία, έτσι και τώρα, μέσα σε 6 χρόνια διακυβέρνησης οδήγησε τον πρωτογενή τομέα σε οικονομική ασφυξία και παραγωγική συρρίκνωση», υπογράμμισε.

«Κυβερνητική προπαγάνδα»

Καταλόγισε στο κράτος αδυναμία «να λειτουργήσει προληπτικά» αλλά ούτε «να ενεργήσει επαρκώς ούτε καν εκ των υστέρων, όταν η ζημιά έχει ήδη γίνει -είτε πρόκειται για ζωονόσους, είτε για φυσικές καταστροφές, είτε για γραφειοκρατικά αδιέξοδα».

Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς «οι αγρότισσες και οι αγρότες υφίστανται και τη συνεχή κυβερνητική προπαγάνδα ότι φταίνε οι ίδιοι», σύμφωνα με τον Αλέξη Χαρίτση.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι ο αγροτικός κόσμος ζει ένα μνημόνιο και εξήγησε πως «βιώνει οικονομική ασφυξία, διοικητική διάλυση και ηθική απαξίωση από την ίδια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τον στηρίζει».

Ο Αλ. Χαρίτσης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε, «αναπαρήγαγε στον αγροτικό τομέα ό,τι έκανε στο κράτος και στην οικονομία συνολικά: έστησε έναν πελατειακό μηχανισμό γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετατρέποντάς τον σε ‘κομματικό ταμείο’».

Το σκάνδαλο, τόνισε δεν είναι «παθογένεια δεκαετιών» αλλά «ο καθρέφτης του κράτους της ΝΔ. Η πυραμίδα διαφθοράς είναι στρατηγική επιλογή διακυβέρνησης».

Μίλησε για «συγκάλυψη» υποστηρίζοντας πως στην Εξεταστική Επιτροπή «ένα πράγμα επιβεβαιώνεται σταθερά: ότι το σύστημα διαπλοκής βρισκόταν σε πλήρη γνώση του Μαξίμου. Όλοι γνώριζαν».

Αφού αναφέρθηκε σημείο προς σημείο στα «συμπτώματα μιας διοίκησης διαλυμένης» μίλησε για ένα κράτος που «εγκαταλείπει την περιφέρεια, από την ελληνική ύπαιθρο».

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων τόνισε πως χρειάστηκε να φτάσουμε στον Νοέμβριο του 2025 για να κινηθεί η κυβέρνηση με αυτά τα υποτυπώδη μέτρα.

«Επί μήνες επικράτησαν σπασμωδικές συστάσεις για τους κανόνες βιοασφάλειας, αμφιλεγόμενες επιλογές πολιτικής, υποστελεχωμένοι μηχανισμοί, χαμηλός αριθμός ελέγχων. Για να καταλήξουμε στις συλλήψεις μπας και καλυφθεί η κρατική ανεπάρκεια», τόνισε.

Καταλόγισε «κυβερνητική αδράνεια η οποία είναι συνειδητή, δεν είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά ότι ακριβώς αυτό είναι το σχέδιο – έχουν οδηγήσει τη γεωργία και την κτηνοτροφία σε μια βαθιά κρίση βιωσιμότητας. Σε μια πρωτοφανή αποδυνάμωση».

Στρέφοντας το βλέμμα το σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστήριξε ότι «η ευρωπαϊκή Δεξιά είναι αποφασισμένη» για «μείωση του προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ (από 387 δισ. ευρώ σε 296) και ενιαίο ταμείο χωρίς ξεχωριστό προϋπολογισμό».

«Χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα»

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του υποστήριξε πως «κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων σημαίνει ότι χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα και πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι Έλληνες φορολογούμενοι» και «αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα της Δεξιάς στον τρόπο που ασκεί την εξουσία: ένα κράτος που λειτουργεί προς όφελος λίγων, εις βάρος των παραγωγών, της υπαίθρου και της κοινωνίας».