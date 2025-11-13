Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει ενσκήψει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα πλήττοντας εκατοντάδες ποιμνιοστάσια, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους παραγωγούς. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, στη Λάρισα, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.
«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία» και «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» φώναξαν οι κτηνοτρόφοι.
Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το σύνολο των χειρισμών στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία από το Fashion City Outlet, στη Λάρισα, έξω από το γραφείου του υφυπουργού που φρουρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
«Ανεπιθύμητοι Τσιάρας, Κέλλας, Μητσοτάκης»
Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».
Η κτηνοτρόφος Δήμητρα Μπαλαμώτη, τόνισε: «Μαζευτήκαμε για να πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο γραφείο του κ. Κέλλα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν κάνει τίποτα, μας θανάτωσαν τα πρόβατα. Έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι και τα σφάζουν όλα. Να γίνει οπωσδήποτε το εμβόλιο».
Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο, ενώ ο ζήτησαν από τον υφυπουργό να τους συναντήσει χωρίς το αίτημά τους να ικανοποιηθεί.
Συμβολικά έριξαν γάλα επί της οδού Παναγούλη.
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς»
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα, ο υφυπουργός κατέθεσε στη Βουλή την επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που επιβεβαιώνει επισήμως πως κανένα εμβόλιο κατά της ευλογιάς δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
