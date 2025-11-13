newspaper
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
13 Νοεμβρίου 2025 | 16:34

Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Spotlight

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει ενσκήψει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα πλήττοντας εκατοντάδες ποιμνιοστάσια, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους παραγωγούς. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, στη Λάρισα, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία» και «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» φώναξαν οι κτηνοτρόφοι.

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το σύνολο των χειρισμών στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία από το Fashion City Outlet, στη Λάρισα, έξω από το γραφείου του υφυπουργού που φρουρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

YouTube thumbnail

«Ανεπιθύμητοι Τσιάρας, Κέλλας, Μητσοτάκης»

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

YouTube thumbnail

Η κτηνοτρόφος Δήμητρα Μπαλαμώτη, τόνισε: «Μαζευτήκαμε για να πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο γραφείο του κ. Κέλλα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν κάνει τίποτα, μας θανάτωσαν τα πρόβατα. Έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι και τα σφάζουν όλα. Να γίνει οπωσδήποτε το εμβόλιο».

Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο, ενώ ο ζήτησαν από τον υφυπουργό να τους συναντήσει χωρίς το αίτημά τους να ικανοποιηθεί.

Συμβολικά έριξαν γάλα επί της οδού Παναγούλη.

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς»

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, ο υφυπουργός κατέθεσε στη Βουλή την επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που επιβεβαιώνει επισήμως πως κανένα εμβόλιο κατά της ευλογιάς δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Επιδοτήσεις: Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση – Στο περίμενε οι αγροκτηνοτρόφοι
12.11.25

Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση - Επιφυλακτική η Κομισιόν, στο περίμενε για τις επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι

Με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως όλα δείχνουν το Μαξίμου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που παρενέβη η ευρωπαία εισαγγελέας, εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Νότια Ευρώπη οι κυβερνήσεις κοιτάζουν προς τη «μεσαία τάξη» – Αλλά δεν πείθουν για τις προθέσεις τους
13.11.25

Στη Νότια Ευρώπη οι κυβερνήσεις κοιτάζουν προς τη «μεσαία τάξη» – Αλλά δεν πείθουν για τις προθέσεις τους

Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία. Τρεις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου στρέφονται στη «μεσαία τάξη», αυτήν που πλήρωσε τις οικονομικές κρίσεις. Ωστόσο, τα μέτρα που προτείνουν βρίσκουν αντιστάσεις –όχι άδικα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νίκος Ανδρουλάκης: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία
13.11.25

«Πυρά» Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία

«H κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι παραπάνω από αποκαρδιωτική» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Σύνταξη
Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για τη διάσωση της δημοκρατίας
13.11.25

Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για τη διάσωση της δημοκρατίας

Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι η κατεξοχήν κατοχυρωμένη αξία των 27 μελών της ΕΕ, αλλά ΜΚΟ και ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η νέα «Ασπίδα της Δημοκρατίας» υστερεί σε μέτρα και χρηματοδότηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
13.11.25

«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν

Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μεταπολεμική θηριωδία της Γαλλίας, η ανάμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Μπατακλάν παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Ο Αρνό Σιμονέν, ένας από τους δώδεκα ομήρους που επέζησαν, θυμάται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέο φιάσκο με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ – Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου 
13.11.25

Νέο φιάσκο Τραμπ με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ - Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου 

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσιοποιήσει τους φακέλους Έπσταϊν, ωστόσο δεν το έκανε - Τι ακολουθεί μετά τη δημοσιοποίηση των emails με πρωτοβουλία των Δημοκρατικών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα
13.11.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στον αγροτικό κόσμο εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Βορίζια: Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα
13.11.25

Κάμερες κατέγραψαν τον ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα - Εικόνες ντοκουμέντο από το μακελειό

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!
13.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!

Το σχέδιο Πέρεθ για πώληση έως 10%, η είσοδος επενδυτή στη Ρεάλ, ο ρόλος των socios, τα θεσμικά εμπόδια και οι διεθνείς συγκρίσεις – Η πιο ριζική αλλαγή στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
