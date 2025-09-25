newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευλογιά προβάτων: Σενάρια για lockdown στην κτηνοτροφία – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Agro-in 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:10

Ευλογιά προβάτων: Σενάρια για lockdown στην κτηνοτροφία – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Τι εξετάζουν οι αρχές για τον περιορισμό των κρουσμάτων με ευλογιά προβάτων

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Η ανησυχία κορυφώνεται στους κτηνοτρόφους της χώρας μετά τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων, με τις αρχές να εξετάζουν το σενάριο επιβολής περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση ζώων και προϊόντων.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολογούν την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται και το «lockdown» στην κτηνοτροφία.

Ένα γενικευμένο lockdown θα προκαλούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη γαλακτοβιομηχανία και τα τυροκομεία μέχρι την αγορά κρέατος και τις εξαγωγές

Ένα τέτοιο «lockdown» στην κτηνοτροφία, όπως προειδοποιούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, θα επιδεινώσει την ήδη οικονομική ασφυξία που ζουν, ενώ αναμένεται να έχει βαρύ οικονομικό αποτύπωμα σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από τις ζωονόσους τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις πιέσεις της αγοράς.

Για πολλούς κτηνοτρόφους, το ενδεχόμενο lockdown δεν σημαίνει μόνο απώλεια ζώων, αλλά και το τέλος μιας επαγγελματικής δραστηριότητας που στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών οργανώσεων, ένα γενικευμένο lockdown θα προκαλούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη γαλακτοβιομηχανία και τα τυροκομεία μέχρι την αγορά κρέατος και τις εξαγωγές.

Σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης

Από τις 22 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης των 10 ημερών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και το οποίο περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων  σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Την ίδια στιγμή σε διάφορες περιοχές σε βασικές οδούς έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν σταθμοί απολύμανσης, όπου συνεργεία προχωρούν σε απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Κλιμάκια κτηνιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιούν ελέγχους στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί ύποπτα περιστατικά, ενώ βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανές μαζικές θανατώσεις κοπαδιών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων υπολογίζουν ότι ο αριθμός με τις θανατώσεις αιγοπροβάτων έχει ξεπεράσει τις 300.000.

Μετρούν απώλειες

Η ευλογιά, αν και δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, έχει οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις κοπαδιών και σε απώλεια παραγωγής κρέατος και γάλακτος. Αυτό σημαίνει σοβαρά πλήγματα στο εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν μπροστά τους τον κίνδυνο να χάσουν όχι μόνο τα ζώα αλλά και τη δυνατότητα να καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις κτηνιατρικές αρχές, οι θανατώσεις ζώων έχουν ξεπεράσει περίπου τις 275.000, ενώ οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων υπολογίζουν ότι ο αριθμός αυτός, έχει φτάσει περί τις 300.000.

Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λάρισα και ακολουθεί η Αχαΐα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, ενώ «καθαρές» περιοχές φαίνεται να παραμένουν η Ήπειρος, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία.

Να σημειωθεί, ότι στη Θεσσαλία, κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα (γάλα, τυροκομικά, φέτα), έχει πληγεί από διαδοχικές επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά προβάτων), σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας, έχουν θανατωθεί άνω των 145.000 αιγοπροβάτων.

«Μονόδρομος οι εμβολιασμοί»

Να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων τους και να προχωρήσει ο εμβολιασμός, ως η μόνη λύση για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της ευλογιάς προβάτων, ζητούν από κοινού η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, οι εκμεταλλεύσεις που έχουν προσβληθεί από τη ζωονόσο φτάνουν τις 1.200 σε όλη την Ελλάδα και οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 300.000, αντιστοιχώντας στο 10% του πραγματικού αριθμού αιγοπροβάτων που διαθέτει η χώρα.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν επίσης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να τους ενημερώσει επίσημα για τις επιπτώσεις που θα έχει το εμβόλιο στην εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και τους παρουσιάσει στοιχεία γιατί δεν πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.

Πάντως, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την παρουσία του στο συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, συναντήθηκε με τον επίτροπο Oliver Varhelyi, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων. «Τονίσαμε ότι οι αποφάσεις οφείλουν να στηρίζονται σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και συμφωνήσαμε στη σημασία ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης των νόσων με όλα τα αναγκαία μέτρα», επισημαίνει ο κ. Τσιάρας.

Παρόλα αυτά ο κ. Τσιάρας σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, προς το παρόν δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στη θωράκιση της παραγωγής.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο