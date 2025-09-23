Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος ανατιμήσεων σε γαλακτομικά προϊόντα

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αντιμετωπίσει την επιδημία της ευλογιάς των προβάτων που έχει επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ανυπολόγιστές ζημιές για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από σήμερα τα σημεία απολύμανσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία φτάνουν τα 17, καθώς προστέθηκαν άλλα έξι, ενώ δύναμη 152 κτηνιάτρων και κτηνιατρικού προσωπικού θα συνδράμει στην πραγματοποίηση εντατικών ελέγχων στη Θεσσαλία και στις άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, λένε οι παραγωγοί που μέσα σε έναν χρόνο είδαν το ζωικό κεφάλαιο να μειώνεται σχεδόν κατά 270.000 πρόβατα σε 1.148 μονάδες εκτροφής. Την ίδια ώρα τον κώδωνα του κινδύνου έχουν σημάνει και οι εκπρόσωποι της τυροκομίας, οι οποίοι βλέπουν να μειώνονται οι παραδόσεις γάλακτος και να αυξάνονται οι τιμές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 150.000 λιγότεροι τόνοι πρόβειου γάλακτος παραδόθηκαν το επτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024, με το αιγοπρόβειο γάλα να πωλείται ήδη από τους παραγωγούς από 1,4 έως 1,6 ευρώ το κιλό και τα στελέχη της αγοράς να προειδοποιούν για κίνδυνο ανατιμήσεων σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, και κυρίως στη φέτα, το επόμενο διάστημα εάν δεν αντιμετωπιστεί η νόσος.

Ελεγχοι

«Θα υπάρξουν οπωσδήποτε ανατιμήσεις εάν συνεχιστεί αυτή η εκθετική ανάπτυξη διάδοσης της νόσου. Το προϊόν που θα επηρεαστεί κυρίως σημαντικά είναι η φέτα. Η προτεραιότητα που δίνεται από τους παραγωγούς φέτας είναι να καλύψουν τις συμφωνίες που υπάρχουν με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Επομένως στην Ελλάδα θα μείνει μικρότερο ποσοστό για διάθεση με την ίδια ζήτηση» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος.

Από την πλευρά του λιανεμπορίου τροφίμων, οι εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι για τώρα δεν υπάρχει θέμα ανατιμήσεων, καθώς στα τυροκομικά υπάρχει αποθεματοποίηση των προϊόντων, ωστόσο όσο το πρόβλημα παραμένει κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον αναφορικά με τις τιμές της φέτας αλλά και άλλων τυροκομικών και γαλακτοκομικών που απαιτούν για την παραγωγή τους πρόβειο γάλα. Ηδη το υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας τόσο στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά όσο και στο κρέας.

«Τσιμπάει» και το κρέας

Στις τιμές λιανικής του αιγοπρόβειου κρέατος αποτυπώνονται ήδη οι συνέπειες από την ευλογιά. Η χονδρική τιμή στο εγχώριο αρνί κυμαίνεται από 11,5 έως 12,8 ευρώ, όταν πέρυσι η τιμή ήταν μεταξύ 7 και 11 ευρώ το κιλό. Μάλιστα μέρος της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές από την Ισπανία με τιμές από 10 έως 11 ευρώ το κιλό και τη Ρουμανία σε τιμές από 9 έως 10 ευρώ το κιλό. Ενώ στο εγχώριο αιγοπρόβειο κρέας η χονδρική τιμή είναι από 3 έως 7 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι ήταν 3,5-6 ευρώ.

Σχέδιο 10 ημερών

Και ενώ η αγορά ανησυχεί, σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο των 10 ημερών που υλοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και στα οδικά δίκτυα της χώρας στήνονται ειδικοί σταθμοί για την απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, σημειώνοντας πως «όπως και στην ΕΕ, έτσι και στη χώρα μας δεν θα δίνονται αποζημιώσεις σε όσους δεν τηρούν μέτρα βιοασφάλειας». Επιπλέον για το θέμα του εμβολιασμού υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αποτελεσματικό εμβόλιο για την ευλογιά εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γεγονός που καθιστά τη βιοασφάλεια το μοναδικό εργαλείο προστασίας.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ