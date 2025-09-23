newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος ανατιμήσεων σε γαλακτομικά προϊόντα
Οικονομία 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος ανατιμήσεων σε γαλακτομικά προϊόντα

Κατά 270.000 πρόβατα μειώθηκε το ζωικό κεφάλαιο σε έναν χρόνο ? 150.000 λιγότεροι τόνοι πρόβειου γάλακτος παραδόθηκαν το επτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024

Δήμητρα Σκούφου






Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αντιμετωπίσει την επιδημία της ευλογιάς των προβάτων που έχει επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ανυπολόγιστές ζημιές για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από σήμερα τα σημεία απολύμανσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία φτάνουν τα 17, καθώς προστέθηκαν άλλα έξι, ενώ δύναμη 152 κτηνιάτρων και κτηνιατρικού προσωπικού θα συνδράμει στην πραγματοποίηση εντατικών ελέγχων στη Θεσσαλία και στις άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, λένε οι παραγωγοί που μέσα σε έναν χρόνο είδαν το ζωικό κεφάλαιο να μειώνεται σχεδόν κατά 270.000 πρόβατα σε 1.148 μονάδες εκτροφής. Την ίδια ώρα τον κώδωνα του κινδύνου έχουν σημάνει και οι εκπρόσωποι της τυροκομίας, οι οποίοι βλέπουν να μειώνονται οι παραδόσεις γάλακτος και να αυξάνονται οι τιμές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 150.000 λιγότεροι τόνοι πρόβειου γάλακτος παραδόθηκαν το επτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024, με το αιγοπρόβειο γάλα να πωλείται ήδη από τους παραγωγούς από 1,4 έως 1,6 ευρώ το κιλό και τα στελέχη της αγοράς να προειδοποιούν για κίνδυνο ανατιμήσεων σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, και κυρίως στη φέτα, το επόμενο διάστημα εάν δεν αντιμετωπιστεί η νόσος.

Ελεγχοι

«Θα υπάρξουν οπωσδήποτε ανατιμήσεις εάν συνεχιστεί αυτή η εκθετική ανάπτυξη διάδοσης της νόσου. Το προϊόν που θα επηρεαστεί κυρίως σημαντικά είναι η φέτα. Η προτεραιότητα που δίνεται από τους παραγωγούς φέτας είναι να καλύψουν τις συμφωνίες που υπάρχουν με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Επομένως στην Ελλάδα θα μείνει μικρότερο ποσοστό για διάθεση με την ίδια ζήτηση» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος.

Από την πλευρά του λιανεμπορίου τροφίμων, οι εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι για τώρα δεν υπάρχει θέμα ανατιμήσεων, καθώς στα τυροκομικά υπάρχει αποθεματοποίηση των προϊόντων, ωστόσο όσο το πρόβλημα παραμένει κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον αναφορικά με τις τιμές της φέτας αλλά και άλλων τυροκομικών και γαλακτοκομικών που απαιτούν για την παραγωγή τους πρόβειο γάλα. Ηδη το υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας τόσο στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά όσο και στο κρέας.

«Τσιμπάει» και το κρέας

Στις τιμές λιανικής του αιγοπρόβειου κρέατος αποτυπώνονται ήδη οι συνέπειες από την ευλογιά. Η χονδρική τιμή στο εγχώριο αρνί κυμαίνεται από 11,5 έως 12,8 ευρώ, όταν πέρυσι η τιμή ήταν μεταξύ 7 και 11 ευρώ το κιλό. Μάλιστα μέρος της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές από την Ισπανία με τιμές από 10 έως 11 ευρώ το κιλό και τη Ρουμανία σε τιμές από 9 έως 10 ευρώ το κιλό. Ενώ στο εγχώριο αιγοπρόβειο κρέας η χονδρική τιμή είναι από 3 έως 7 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι ήταν 3,5-6 ευρώ.

Σχέδιο 10 ημερών

Και ενώ η αγορά ανησυχεί, σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο των 10 ημερών που υλοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και στα οδικά δίκτυα της χώρας στήνονται ειδικοί σταθμοί για την απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, σημειώνοντας πως «όπως και στην ΕΕ, έτσι και στη χώρα μας δεν θα δίνονται αποζημιώσεις σε όσους δεν τηρούν μέτρα βιοασφάλειας». Επιπλέον για το θέμα του εμβολιασμού υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αποτελεσματικό εμβόλιο για την ευλογιά εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γεγονός που καθιστά τη βιοασφάλεια το μοναδικό εργαλείο προστασίας.

Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»






Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25

Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να ''αγοράσουν'' περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

