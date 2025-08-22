newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ευλογιά προβάτων: Έντονη διασπορά στη Δυτική Αχαΐα – Θανατώθηκαν 1.500 ζώα
Agro-in 22 Αυγούστου 2025 | 09:56

Ευλογιά προβάτων: Έντονη διασπορά στη Δυτική Αχαΐα – Θανατώθηκαν 1.500 ζώα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ευλογιά προβάτων και αιγών στη Δυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Σε 13 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένες εστίες της ευλογιάς προβάτων και αιγών, με περίπου 1.500 ζώα, που έχουν εντοπιστεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την στιγμή που τέθηκε η πρώτη υποψία νοσήματος στην περιοχή της Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έως και σήμερα.

Στο μεταξύ αναμένονται αποτελέσματα και από επιπλέον 12 ύποπτες εκτροφές, από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.

Με βάση την έως σήμερα επιδημιολογική εικόνα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτιμά ότι η διασπορά του νοσήματος στην περιοχή της Λακκόπετρας ήταν ήδη πολύ έντονη πριν από την πρώτη ενημέρωση της υπηρεσίας, πριν από 10 ημέρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ορίσει σημείο για την απολύμανση των οχημάτων στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής ακολουθούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα με θανάτωση των ζώων των προσβεβλημένων εκτροφών και εκτεταμένες απολυμάνσεις.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις από κλιμάκια κτηνιάτρων της υπηρεσίας βάση επιδημιολογικών δεδομένων στις εκτροφές που βρίσκονται στην ζώνη προστασίας, κατά την διάρκεια των οποίων, εκτός από τον κλινικό έλεγχο της υγείας των ζώων και την ενημέρωση των παραγωγών για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας πραγματοποιούνται και δειγματοληψίες για την έγκαιρη ανίχνευση με μοριακές τεχνικές σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας και την Κτηνιατρική Σχολή της Καρδίτσας.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ορίσει σημείο για την απολύμανση των οχημάτων στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι στο πρατήριο καυσίμων Silk Oil με συντεταγμένες 38° 9’20.24″Β 21°29’42.28″Α, στο οποίο θα απολυμαίνονται τα βυτία συλλογής γάλακτος και τα οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών που εξέρχονται της περιοχής προς Νιφορέικα.

Το σημείο απολύμανσης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00 πμ έως 12.00 μμ.

Τα μέτρα βιοπροφύλαξης

Τονίζεται για ακόμη μια φορά η μεγάλη σημασία των μέτρων βιοπροφύλαξης που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία της μονάδας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

  • Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
  • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις.
  • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.
  • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων (υψηλός πυρετός, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θάνατοι ζώων) οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Βιολογικά: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης
Σοβαρές παρατυπίες 02.08.25

Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την καταγραφή σοβαρών παρατυπιών σε δύο εταιρείες, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα συνεδριάσει για τις πρώτες ποινές στα βιολογικά προϊόντα

Σύνταξη
Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές
Αντιδρούν 01.08.25

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές

«Δεν μας είδατε να βγαίνουμε στον δρόμο καλοκαίρι, τώρα θα βγούμε και καλοκαίρι», τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς κατά την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο