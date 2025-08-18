Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, καθώς οι ζωονόσοι της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων αλλά και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει πληγέντες και μη σε οικονομική κατάρρευση.

Το κλίμα που επικρατεί μεταφέρει η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία καλεί τους παραγωγούς της περιοχές σε έκτακτη γενική συνέλευση για την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στον Κινηματοθέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο, προκειμένου όλοι μαζί να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Κάθε μέρα παλεύουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, με το κράτος να παραμένει θεατής»

Μάλιστα, απαιτούν άμεση συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό «για να ενημερωθεί πλήρως για την τραγική κατάσταση και να δεσμευτεί για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει κτηνοτροφία στην Ελλάδα ή όχι», επισημαίνεται σε σχετικό κάλεσμα.

«Η αγανάκτηση έχει ξεχειλίσει»

Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής τόσο με τις ζωονόσους όσο και με τις πληρωμές, αναφέρεται η Ομοσπονδία τονίζοντας ότι «κάθε μέρα παλεύουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, με το κράτος να παραμένει θεατής».

Την ίδια στιγμή «το τελευταίο διάστημα βιώνουμε το απόλυτο μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ευθύνεται ξεκάθαρα για τη μη καταβολή των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν έως 30/6/2025».

«Ο υπουργός, λίγες μέρες πριν, μας διαβεβαίωσε ότι «δεν θα χάσουμε τα χρήματα», αλλά η καθυστέρηση —όπως είπε— οφείλεται στους ελέγχους. Αυτούς τους ελέγχους που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 27/6 ώστε οι πληρωμές να γίνουν έγκαιρα. Η ενίσχυση για τις ζωοτροφές έκανε τρεις μήνες να περάσει από το ένα υπουργείο στο άλλο για να υπογραφεί η ΚΥΑ. Τώρα που επιτέλους δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, περιμένουμε νέους ελέγχους για να πληρωθούμε… για το 2024, ενώ έχουμε φτάσει στο 2026», σημειώνεται.

«Με την επιζωοτία της ευλογιάς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η μη ορθή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ορισμένων συναδέλφων, η καθυστέρηση στην ταφή των νοσούντων ζώων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (25 μέρες για την ταφή των ζώων!) και η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τη Θεσσαλία σε απόγνωση. Κτηνοτρόφοι πληγέντες και μη, βρίσκονται σε ψυχολογική και οικονομική κατάρρευση», υπογραμμίζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας.