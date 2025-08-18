newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Θεσσαλία: Σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι λόγω ζωονόσων – Ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Agro-in 18 Αυγούστου 2025 | 12:41

Θεσσαλία: Σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι λόγω ζωονόσων – Ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούν οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητούν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Spotlight

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, καθώς οι ζωονόσοι της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων αλλά και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει πληγέντες και μη σε οικονομική κατάρρευση.

Το κλίμα που επικρατεί μεταφέρει η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία καλεί τους παραγωγούς της περιοχές σε έκτακτη γενική συνέλευση για την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στον Κινηματοθέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο, προκειμένου όλοι μαζί να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Κάθε μέρα παλεύουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, με το κράτος να παραμένει θεατής»

Μάλιστα, απαιτούν άμεση συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό «για να ενημερωθεί πλήρως για την τραγική κατάσταση και να δεσμευτεί για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει κτηνοτροφία στην Ελλάδα ή όχι», επισημαίνεται σε σχετικό κάλεσμα.

«Η αγανάκτηση έχει ξεχειλίσει»

Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής τόσο με τις ζωονόσους όσο και με τις πληρωμές, αναφέρεται η Ομοσπονδία τονίζοντας ότι «κάθε μέρα παλεύουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, με το κράτος να παραμένει θεατής».

Την ίδια στιγμή «το τελευταίο διάστημα βιώνουμε το απόλυτο μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ευθύνεται ξεκάθαρα για τη μη καταβολή των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν έως 30/6/2025».

«Ο υπουργός, λίγες μέρες πριν, μας διαβεβαίωσε ότι «δεν θα χάσουμε τα χρήματα», αλλά η καθυστέρηση —όπως είπε— οφείλεται στους ελέγχους. Αυτούς τους ελέγχους που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 27/6 ώστε οι πληρωμές να γίνουν έγκαιρα. Η ενίσχυση για τις ζωοτροφές έκανε τρεις μήνες να περάσει από το ένα υπουργείο στο άλλο για να υπογραφεί η ΚΥΑ. Τώρα που επιτέλους δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, περιμένουμε νέους ελέγχους για να πληρωθούμε… για το 2024, ενώ έχουμε φτάσει στο 2026», σημειώνεται.

«Με την επιζωοτία της ευλογιάς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η μη ορθή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ορισμένων συναδέλφων, η καθυστέρηση στην ταφή των νοσούντων ζώων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (25 μέρες για την ταφή των ζώων!) και η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τη Θεσσαλία σε απόγνωση. Κτηνοτρόφοι πληγέντες και μη, βρίσκονται σε ψυχολογική και οικονομική κατάρρευση», υπογραμμίζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Markets
Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βιολογικά: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης
Σοβαρές παρατυπίες 02.08.25

Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την καταγραφή σοβαρών παρατυπιών σε δύο εταιρείες, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα συνεδριάσει για τις πρώτες ποινές στα βιολογικά προϊόντα

Σύνταξη
Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές
Αντιδρούν 01.08.25

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές

«Δεν μας είδατε να βγαίνουμε στον δρόμο καλοκαίρι, τώρα θα βγούμε και καλοκαίρι», τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς κατά την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
Θλίψη 18.08.25

Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο