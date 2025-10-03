Ευλογιά προβάτων: Πώς θα σωθεί η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία

Οκτώ προτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, τη στήριξη του κλάδου και της εθνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών (ευλογιά προβάτων, πανώλη) καταθέτει προς τον πρωθυπουργό ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Οι προτάσεις αυτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «θα βοηθήσουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και στη θωράκιση της, εφόσον υιοθετηθούν ύστερα από διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών και επαγγελματικών – παραγωγικών φορέων».

«Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες μας, η φύση της νόσου είναι τέτοια που μέχρι αυτή τη στιγμή, το ζωικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας έχει υποστεί απώλειες που φτάνουν το 10% του συνολικού αριθμού των ζώων»

«Το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας ταλανίζεται τον τελευταίο χρόνο από τις επιζωοτίες της πανώλης αρχικά και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Και αν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πανώλη με μεγάλη επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ευλογιά, εξ αιτίας της οποίας ένα μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου της χώρας έχει χαθεί, προκαλώντας τεράστιο οικονομικό πρόβλημα σε μεγάλη μερίδα κτηνοτρόφων, με επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία της χώρας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Απώλειες στο 10%

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων στη χώρα, με ένα πολύ σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (τυροκομεία, επιχειρήσεις γάλακτος και σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις) με τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα, είναι ο στυλοβάτης της κτηνοτροφίας της χώρας και κατ’ επέκταση είναι μια Περιφέρεια που συνεισφέρει σημαντικά στο εθνικό προϊόν.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «η Περιφέρεια Θεσσαλίας υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή πρωτοποριακές μεθόδους για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών. Χρηματοδότησε με τεράστια κονδύλια όλους τους απαραίτητους πόρους (πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, αγορά μεγάλων ποσοτήτων αναλωσίμων κλπ) για την αντιμετώπιση τους. Δημιούργησε και εξόπλισε μέσα σε μια εβδομάδα διαγνωστικό εργαστήριο το οποίο εξέτασε μέχρι στιγμής ένα τεράστιο αριθμό δειγμάτων».

Ειδικά «για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στάθηκε πρωτοπόρος με την εισαγωγή και εφαρμογή στην πράξη της σύγχρονης μοριακής μεθόδου διάγνωσης της νόσου με την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού σε δείγματα σιέλου, μιας μεθόδου που βοηθά στην γρήγορη διάγνωση και κατ’ επέκταση στην αναχαίτιση της διασποράς και επέκτασής της. Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες μας, η φύση της νόσου είναι τέτοια που μέχρι αυτή τη στιγμή, το ζωικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας έχει υποστεί απώλειες που φτάνουν το 10% του συνολικού αριθμού των ζώων», σημειώνεται.

Οι προτάσεις

Στην επιστολή ο κ. Κουρέτας καταθέτει προτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, οι οποίες «πιστεύω ότι θα βοηθήσουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και στη θωράκιση της».

Οι οκτώ αυτές προτάσεις περιλαμβάνουν:

• Νομοθεσία αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων

• Εκπαίδευση των κτηνοτρόφων

• Εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων

• Ενοποίηση βάσεων δεδομένων

• Δημιουργία Κέντρων Διατήρησης Γενετικών Πόρων

• Υποχρεωτικός εργαστηριακός έλεγχος εισαγόμενων ζώων

• Συγκρότηση μόνιμων μικτών κλιμακίων ελέγχων

• Άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων

