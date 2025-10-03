newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Ευλογιά προβάτων: Σε κλοιό κρίσης η κτηνοτροφία – Πόσο κόστισε
Agro-in 03 Οκτωβρίου 2025 | 09:38

Ευλογιά προβάτων: Σε κλοιό κρίσης η κτηνοτροφία – Πόσο κόστισε

Η ευλογιά προβάτων, η μη καταβολή αποζημιώσεων, η απουσία μέτρων στήριξης βγάζουν τους κτηνοτρόφους στο δρόμο

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Σχεδόν 500.000 παραγωγικά ζώα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού πληθυσμού αιγοπροβάτων, έχουν χαθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη, με την οικονομική ζημιά να υπολογίζεται για κάθε ζώο που θανατώνεται σε 1.500 ευρώ.

Η αιγοπροβατοτροφία, που απασχολεί το 70% των Ελλήνων κτηνοτρόφων, βρίσκεται σε ιστορική κρίση, αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται και την ανησυχία για το μέλλον να εντείνεται.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσαν, μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις

«Η οικονομική ζημιά είναι τεράστια, καθώς κάθε ζώο που χάνεται σημαίνει απώλεια άνω των 1.500 ευρώ για την εθνική οικονομία, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις στη μεταποίηση, στις ζωοτροφές και στην τοπική οικονομία», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρης Μόσχος σε συνάντηση με δημοσιογράφους στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κρήτης.

Έρχονται κινητοποιήσεις

Οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσαν, μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, με συντονισμό από τον Έβρο ως την Κρήτη.

Ήδη, οι κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε επαφή και με τους αγρότες, προκειμένου από κοινού να καθορίσουν τον τρόπο αντίδρασής τους.

Οι τελικές αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο και τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο το αμέσως επόμενο διάστημα, με τα «μπλόκα» και τις συγκεντρώσεις να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθεί καθυστερημένες διαδικασίες εκρίζωσης της ζωονόσου

Καθυστερήσεις και διαστρεβλώσεις

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθεί καθυστερημένες διαδικασίες εκρίζωσης της ζωονόσου, ενώ η καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων έχουν φέρει σε οικονομική ασφυξία τους παραγωγούς.

«Δεν μπορεί να ρίχνεται η ευθύνη στους κτηνοτρόφους για μη τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, όταν το ίδιο το υπουργείο καθυστερεί να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα», επισημαίνει ο κ. Μόσχος. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΚ, αν και το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο προβλέπει θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού εντός 48 ωρών από την στιγμή που θα εντοπιστεί το κρούσμα, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως στην Ημαθία, όπου οι καθυστερήσεις για τη θανάτωση φτάνουν έως και τις 17 ημέρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της ευλογιάς, που τείνει να λάβει χαρακτήρα ενδημικής νόσου

Παράλληλα, οι αποζημιώσεις καθυστερούν, οι ζωοτροφές δεν καταγράφονται, καταστρέφονται και αποζημιώνονται όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ενώ το κόστος για απολυμαντικά – που μπορεί να φτάσει τα 450 ευρώ τον μήνα – παραμένει ακάλυπτο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της ευλογιάς, που τείνει να λάβει χαρακτήρα ενδημικής νόσου. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε ο κ. Μόσχος έχουν καταγραφεί κρούσματα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και τη Σερβία, ενώ η ζωονόσος φαίνεται να πλησιάζει και την κεντρική Ευρώπη.

Και στο βάθος… ελληνοποιήσεις

Ταυτόχρονα, ο κ. Μόσχος αναφέρθηκε και στο πλήγμα στην αγορά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, απαγορεύει μετακινήσεις και σφαγές λόγω της ευλογιάς, εισάγει αμνοερίφια από χώρες που επίσης έχουν κρούσματα, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ εισαγωγές ζωοτροφών γίνονται και από την Τουρκία, τη χώρα, που όπως είπε, ξεκίνησε η ευλογιά.

«Δεν ξέρω κατά πόσο ελέγχονται όλα αυτά», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΚ.

Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα ότι οι εμβολιασμοί θα επηρεάσουν τις εξαγωγές φέτας, ανέφερε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, στις οποίες το ύψος των εξαγωγών φτάνει μόλις τα 54 εκατ. ευρώ. «Για 54 εκατ. στις εξαγωγές φέτας προς τις τρίτες χώρες, θυσιάζεται ένας κλάδος που εισφέρει πάνω από 1 δισ. στην εθνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Μόσχος.

Τα χρήματα που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς

Στην Κρήτη

Στις πρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπή Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Σε αυτές ανέφερε τη χαμηλή τιμή γάλακτος, η οποία κυμαίνεται στο 1 ευρώ για την Κρήτη από 1,5 ευρώ/κιλό που είναι στην ηπειρωτική χώρα, το υψηλό κόστος των ζωοτροφών, καθώς το σανό κοστίζει ακόμα και 3 φορές επάνω λόγω του κόστους μεταφοράς, η μειωμένη δυνατότητα ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών λόγω ανάγλυφου και χαμηλών βροχοπτώσεων, τη χαμηλή βοσκοϊκανότητα αλλά και τις μειωμένες παραγωγές σε γάλα καθώς η κτηνοτροφία της Κρήτης βασίζεται σε ντόπιες φυλές.

«Για την άρση των παραπάνω ανισοτήτων στην άσκηση της κτηνοτροφίας στις νησιωτικές περιοχές ζητούμε χρηματοδότηση μέσω των άμεσων ενισχύσεων με ενισχυμένο συντελεστή στους ξηροθερμικούς νησιωτικούς βοσκοτόπους. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα μέσω ενός οικολογικού σχήματος που θα ισχύσει από φέτος μέχρι το τέλος αυτής της ΚΑΠ και να υπάρξει πρόβλεψη για την επόμενη ΚΑΠ», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ζήτησε την παύση της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε τόπους όπως στην Κρήτη, όπου η κτηνοτροφία «είναι υπαρκτή και σημαντικότατη. Στηρίζεται στις ντόπιες φυλές και αναπτύσσεται σε ισορροπία με το περιβάλλον, παράγοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας», προσθέτοντας ότι η παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων «δυστυχώς για μας τους πραγματικούς κτηνοτρόφους υπάρχει, υπάρχει σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Εμείς πρώτοι ζητούμε τους ελέγχους στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, ώστε τα χρήματα που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς».

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα και το χαμένο εισόδημα

Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΚ οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα και το χαμένο εισόδημα, μηνιαία ενίσχυση των παραγωγών που έμειναν χωρίς κοπάδι, χρηματοδότηση για να παραμείνουν οι παραγωγοί στην εργασία τους, χορήγηση των απολυμαντικών, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, αλλά και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στα ζώα.

«Απαιτείται άμεσα ένα σχέδιο ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θα διαμορφωθεί και από εμάς τους παραγωγούς που βρισκόμαστε στο πεδίο της παραγωγής και γνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα», είπε ο κ. Μόσχος, προειδοποιώντας ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα μειωθούν τα κρούσματα (λόγω χαμηλών θερμοκρασιών) την άνοιξη θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με ανάλογες καταστάσεις.

«Δεν είναι μόνον οι κτηνοτρόφοι που χάνονται, είναι ολόκληρες τοπικές οικονομίες που καταρρέουν», τονίζει ο Δημήτρης Μόσχος.

