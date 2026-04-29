Τεκμήριο προσωρινής αναγνώρισης αγροτικής χρήσης για εκτάσεις που δηλώνονταν στο ΟΣΔΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια εισάγει ειδική νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου αγρότες να μην χάνουν τις ενισχύσεις τους λόγω προβλημάτων στο Κτηματολόγιο, που συνδέονται με τον κωδικό σφάλματος 54350.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ με θέμα «αποκλεισμός αγροτών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από αγροτικές ενισχύσεις λόγω ζητημάτων Κτηματολογίου», η ειδική νομοθετική ρύθμιση εισάγει τεκμήριο προσωρινής αναγνώρισης αγροτικής χρήσης για εκτάσεις που δηλώνονταν κανονικά στο ΟΣΔΕ τα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα έτη, καλλιεργούνται πραγματικά και βρίσκονται σε καθεστώς ιδιοκτησιακής ή διοικητικής εκκρεμότητας.

Όπως εξήγησε ο κ. Ανδριανός, καλύπτει ενδεικτικά εκκρεμείς διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, εκκρεμείς διαδικασίες του ν.4061/2012, παραχωρητήρια, αναδασμούς, διανομές σε εποικιστικές εκτάσεις, εκκρεμείς ενστάσεις στο Κτηματολόγιο, εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, ζητήματα δασικών χαρτών, αλλά και περιπτώσεις λανθασμένης ψηφιακής αποτύπωσης.

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση

Ωστόσο, επισήμανε ότι η ρύθμιση αυτή δεν απονέμει κυριότητα και δεν υποκαθιστά το Κτηματολόγιο, ούτε τα δικαστήρια, ούτε τις αρμόδιες διοικητικές διαδικασίες. «Αυτά παραμένουν στην αρμοδιότητα των οικείων αρχών. Λύνει, όμως, ένα διαφορετικό και επείγον πρόβλημα, να μην τιμωρείται οικονομικά ο πραγματικός παραγωγός μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό ή διοικητικό καθεστώς της έκτασης που καλλιεργεί», σημείωσε.

Σημείωσε δε, ότι ο παραγωγός θα μπορεί να προσφεύγει σε ειδική διαδικασία ένστασης και να προσκομίζει διοικητικά, συμβολαιογραφικά, γεωγραφικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη νόμιμη κατοχή, νομή ή χρήση της έκτασης. Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου από την ΑΑΔΕ και εφόσον αποδεικνύεται πραγματική καλλιέργεια και αληθινή αγροτική χρήση, η έκταση θα αναγνωρίζεται προσωρινά ως επιλέξιμη ώστε να μην χάνονται οι ενισχύσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εκκρεμότητες.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά παραγωγούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, το οποίο όπως ανέφερε ο υφυπουργός ανέδειξε μια παθογένεια που δεν δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους αγρότες, αλλά από τη σύγκρουση διαφορετικών διοικητικών μητρώων του ΟΣΔΕ, της ΑΑΔΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου. Για πολλά χρόνια οι συγκεκριμένες εκτάσεις δηλώνονταν κανονικά στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, καλλιεργούνταν πραγματικά και είχαν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ως επιλέξιμες. Με τις νέες διασταυρώσεις των στοιχείων, όμως, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου εμφανίζεται ως κύριος το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ο γεωργός δηλώνει την έκταση στο Ε9, καταβάλλει ΕΝΦΙΑ ή την κατέχει βάσει παραχωρητηρίων, μισθωτηρίων, κληρονομικών ή άλλων διοικητικών πράξεων.

«Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα και δεν το υποτιμούμε. Οφείλουμε, όμως, να είμαστε και θεσμικά ακριβείς. Μόνη η εγγραφή στο Ε9 ή η φορολογική δήλωση, χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο κυριότητας, νόμιμης κατοχής ή χρήσης κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει το κριτήριο της νόμιμης κατοχής ή χρήσης της έκτασης που απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο για την καταβολή ενισχύσεων».