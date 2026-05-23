Ηράκλειο: Δικάζεται σήμερα ο 43χρονος για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο 43χρονος φέρεται να καρπώθηκε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα ο 43χρονος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με τις συλλήψεις μελών δύο εγκληματικών ομάδων που σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 43χρονος και η σύζυγός του φέρονται, να δήλωναν ψευδή στοιχεία για τον αριθμό των ζώων στο κτηνοτροφικό μητρώο, προκειμένου να εξασφαλίσουν επιδότηση για το 2025.
Σύμφωνα με το patris.gr, 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία -σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα- δεν κατείχε στην πραγματικότητα.
Μάλιστα, οι πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι οι ελεγχόμενοι ενημερώθηκαν για τους ελέγχους που γίνονται με φόντο τις επιδοτήσεις και οργάνωσαν σχέδιο συγκέντρωσης και μεταφοράς δανεικών ζώων από άλλους κτηνοτρόφους, ώστε να εμφανιστούν ως ιδιοκτησία της οικογένειας, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους. Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης περίπτωση κτηνοτρόφου που φέρεται να παραχώρησε κοπάδι και ποιμνιοστάσιο, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.
Τέλος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι φέρεται να είχε αναπτύξει και επαγγελματικά σχέδια στον τουριστικό τομέα, έχοντας προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου σε περιοχή του νομού Ρεθύμνου.
