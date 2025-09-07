Βίντεο ντοκουμέντο για τη μαφία της Κρήτης – Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία και ντοκουμέντα για τη δράση της μαφίας στην Κρήτη έρχονται στη δημοσιότητα.

Πέρα από τους εκβιασμούς και τους ξυλοδαρμούς, το εμπόριο όπλων αλλά και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ήταν αυτή που κινούσε τα νήματα στο εμπόριο ναρκωτικών στο νησί.

Όπως έχει αποκαλυφθεί τα ναρκωτικά κυκλοφορούσαν μέσω αρκετών ατόμων στην πόλη των Χανίων, ενώ για τις ανάγκες διάθεσης των παράνομων ουσιών είχε «επιστρατευθεί» και ένα πάρκινγκ.

Μάλιστα, ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο από τη διακίνηση ναρκωτικών έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, και στο οποίο καταγράφεται μέλος της οργάνωσης την ώρα που διακινεί ναρκωτικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων. Δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Δείτε το βίντεο:

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια που χαρακτηρίζονται ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία.

Αυτή περιλαμβάνει τους εκβιασμούς και το σφετερισμό της εκκλησιαστικής περιουσίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την απολογία τους που θα γίνει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι για τη δεύτερη δικογραφία αναμένονται νέα εντάλματα, μεταξύ των οποίων και για κληρικούς.