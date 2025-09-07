Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο ξενοδόχος στην Κρήτη που φέρεται να ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά μαζί με τον αδελφό του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς.

«Τα 175 στρέμματα είναι του αδελφού μου από τον παππού του, η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά»

Tα δύο αδέρφια απολογήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή αφού αρχικώς είχε δοθεί εντολή να αφεθούν ελεύθεροι με όρους μέχρι τη δικάσιμο. Ο ανακριτής εξέδωσε εκ νέου ένταλμα σύλληψης για έτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και την εκκλησιαστική περιουσία, κρίνοντάς τους προφυλακιστέους.

Για τη δεύτερη αυτή δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Το κατηγορητήριο αφορά στον εκβιασμό και τις «ιερές» μπίζνες με τον αρχιμανδρίτη, αδικήματα για τα οποία ασκήθηκαν εκ νέου κακουργηματικές διώξεις.

Πρόκειται για έκταση 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου, την οποία αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε επισκόπου, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τον δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Κρήτη: «Δεν είχαμε καμία σχέση»

Μιλώντας στο Star, ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας στην Κρήτη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είχαμε καμία σχέση με την ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο. Δεν είχαμε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς. Ήταν μία φούσκα, γι’ αυτό και αφεθήκαμε ελεύθεροι».

Για τα 175 στρέμματα στην Αγία Τριάδα είπε: «Είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν μπορεί να τα θέλει όλα» αναφέρει.

Όσο για το οπτικοακουστικό υλικό, ισχυρίζεται ότι δεν είναι η φωνή του που ακούγεται. «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν. Δεν είναι η φωνή μου στα βίντεο. Αν ακούγεται, είναι τεχνητής νοημοσύνης. Μας έχουν μπλέξει σε εκκλησιαστικά σκάνδαλα που δεν μας αφορούν».

Για τον Πάνο Καμμένο και την κουβέντα που έχει καταγραφεί, ο κατηγορούμενος λέει ότι τον κάλεσε και «πάνω στην κουβέντα ήρθε το θέμα με τον αρχιμανδρίτη» προσθέτοντας ότι «είπε δημόσια ότι έκανε πλάκα, δική του επιλογή, καλά έκανε». Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να αντικρούσει τις κατηγορίες και να αποδείξει ότι έχει εμπλακεί άδικα στην υπόθεση.

Οι βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν:

• Εμπορία επιρροής σε μεσάζοντες, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

• Δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ επανάληψη

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

• Εκβίαση κατά συναυτουργία

• Απόπειρα απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

• Ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες

• Απιστία σε βάρος Ν.Π.Δ.Δ. με ζημία άνω των 120.000 ευρώ