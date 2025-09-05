Κρητική μαφία: Ο «Στρατηγός», ο «Αυστραλός» και η συνέχεια των απολογιών

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων και ανάμεσα στους κατηγορούμενους που αναμένονται σήμερα στην αρμόδια ανακριτική αρχή είναι και τα δύο αδέρφια, στα οποία αποδίδονται από την αστυνομία αρχηγικοί ρόλοι στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτης.

Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες. Επίσης, ελεύθερος αφέθηκε ένας Αστυνομικός από το Ρέθυμνο, που απολογήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το cretapost, και σήμερα τρεις θα είναι οι ανακριτές που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο των απολογιών έχοντας πρώτα μελετήσει την ογκοδέστατη δικογραφία για τα μέλη του κυκλώματος.

Είχαν χωρίσει τα Χανιά σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών

Σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών είχαν χωρίσει ολόκληρο το νομό Χανίων τα μέλη της Μαφίας της Κρήτης.

Η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει την εξάρθρωσή της σταδιακά και μεθοδευμένα.

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.

Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων-κλειδιά στην υπόθεση.

Ο 68χρονος «Στρατηγός» φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του. Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Η δεύτερη δικογραφία

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι ο διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και αφορά σε καταπάτηση και πώληση σε ξένους αγοραστές 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδος.

Σε διάστημα 3 ετών, 175 στρέμματα στην περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων πέρασαν στην κυριότητα ντόπιων επενδυτών για να καταλήξουν στη συνέχεια σε Ισραηλινούς και Γερμανούς. Στο σκάνδαλο με τη Μοναστηριακή γη που σε ζημία φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία, εμπλέκονται 6 άτομα μεταξύ των οποίων επίσκοπος, δικηγόρος και τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες.

Στις 08-04-2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πρόσωπα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου Δαμασκηνού και ποιο από αυτά είναι του περιβάλλοντος τους και άμεσα χειραγωγίσημο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητα τους .

Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν αρχικά την πώληση σε Ισραηλινό επιχειρηματία επικαλούνταν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ανήκαν στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για τη βεβαίωση που τους χορήγησε το 2017 ο κατηγορούμενος αρχιμανδρίτης και ανέφερε πως τα 175 στρέμματα δεν ανήκουν στην Ιερά Μονή.