Κρητική μαφία: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός
Του επιβλήθηκε μόνο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του, ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Χανίων, ο αστυνομικός από το Ρέθυμνο που συνελήφθη για την μεγάλη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.
Ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.
Έπειτα, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με μοναδικό περιοριστικό όρο, αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός φαίνεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές επιχειρήσεις και έρευνες που ίσως ενδιέφεραν το παράνομο κύκλωμα. Από τη δικογραφία, του προσδίδεται το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» κατά τις συνομιλίες μελών μεταξύ τους, όταν αναφέρονταν σε αυτόν.
