Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Οι σχέσεις των δύο αδερφών επιχειρηματιών που φέρεται να είχαν ηγετικό ρόλο στη λεγόμενη «κρητική μαφία» με τον ηγούμενο της Μονής από την οποία απέσπασαν μεγάλη έκταση αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης.

Μια σχέση αλληλεξάρτησης που στηρίχθηκε σε ωμούς εκβιασμούς. Σημειώνεται ότι τόσο τα δύο αδέρφια όσο και ο Επίσκοπος – Αρχιμανδρίτης βρίσκονται στη λίστα με τους κατηγορούμενος της δεύτερης δικογραφίας της υπόθεσης της κρητικής μαφίας.

Το στικάκι με «όλες τις βρωμιές…»

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη των εκβιασμών που έκαναν τα δύο αδέρφια στον Επίσκοπο είναι ένα στικάκι USB που έδωσε άγνωστος στην αστυνομία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ενώ ήταν σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση, άγνωστος κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας στα Χανιά λέγοντας ότι σε παγκάκι που βρίσκεται στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου στα Χανιά έχει κρύψει ένα «USB STICK», στο οποίο υπάρχουν αποθηκευμένα στοιχεία «με όλες τις βρωμιές των αδερφών (αναφέρει το επίθετό τους) στα Χανιά» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο άγνωστος ανέφερε επίσης ότι τα δύο αδέρφια λυμαίνονται για χρόνια τα Χανιά, με τους εκβιασμούς που έχουν πραγματοποιήσει σε βάρος πολλών άτυχων ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο δρόμο τους και ότι οι Αρχές πρέπει επιτέλους να τερματίσουν την δράση τους.

Το ηχητικό με τους διαλόγους

Άμεσα στο σημείο που υπέδειξε ο άγνωστος έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν στο στικάκι.

Όπως διαπιστώθηκε είχε αποθηκευμένο ένα αρχείο ήχου διάρκειας περίπου 2 λεπτών. Σε αυτό ακουγόταν το ένα από τα δύο αδέρφια να αναπαράγει συνομιλία που είχε με τον Επίσκοπο – Αρχιμανδρίτη και να τη σχολιάζει σε έναν συνομιλητή του.

Το ηχητικό τελειώνει με τον φερόμενο αρχηγό της κρητικής μαφίας να αναφέρεται στον συγκεκριμένο Επίσκοπο λέγοντας τα εξής σύμφωνα με τη δικογραφία:

Αρχηγός: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλ… ο άνθρωπος»

«Άγνωστος»: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο

Αρχηγός: Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή, παίρνω τώρα τον Τριανταφυλλόπουλου, ξέρεις είμαστε κολλητοί, του λέω ρε Μάκη είναι μια αδερφάρα του λέω πάει να κλέψει την περιουσία που είχαμε, μου λέει φέρτε το τώρα στέκει και με τον Πάτερ Αντώνιο, θα τους γαμ.. Δηλαδή είναι τόσο μαλ…; Ρε μαλ… τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις πήγες να κάνεις κάτι; Τι μαλ.. είναι ρε π…; Ο παππούς μου ο Νίκος τα είχε από το 52, τι μαλάκες είναι ρε…;»

Τα συμπεράσματα

Σύμφωνα με τη δικογραφία από το στικάκι και όλο το ηχητικό η αστυνομική έρευνα κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

– Ο άμεσος συσχετισμός, και η δημιουργία κοινού μετώπου, μεταξύ των αδερφών -αρχηγών και του Αρχιμανδρίτη Επισκόπου

– Ότι ο Αρχιμανδρίτης ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στην προανάκριση προσώπων, με εντολοδόχους και εκτελεστές τους αδερφούς – αρχηγούς

– Η επίρρωση των καταγγελλομένων, περί εκβιασμού του Αρχιμανδρίτη από τους αδερφούς με μέσο τέλεσης την κατοχή και απειλή δημοσίευσης επιβλαβούς υλικού βίντεο και εικόνας.

– Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την επιρροή επί της τοπικής κοινωνίας τόσο του Αρχιμανδρίτη – Επισκόπου όσο και των αδερφών είναι απολύτως αναμενόμενο ότι δεν έχουν καταγραφεί στην Υπηρεσία μας καταγγελίες για τους ξυλοδαρμούς που υπέστησαν παθόντες με φυσικούς αυτουργούς τα αδέρφια και εντολέα τον Αρχιμανδρίτη.