Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τη κρητική μαφία.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται νέες συλλήψεις, όπως είπε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κατερίνα Δημογλίδου.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως και νέοι διάλογοι των μελών της κρητικής μαφίας. ‘Ενας από αυτούς ξεχωρίζει αφού πρόκειται για τον διάλογο μεταξύ του ιδιοκτήτη του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων ο οποίος μιλά με την μητέρα του.

Νέες συλλήψεις μελών της κρητικής μαφίας

Όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΑ, η δεύτερη δικογραφία, από την οποία θα προκύψουν οι νέες συλλήψεις, δεν αφορά σε εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών αλλά στις άλλες εγκληματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδιδόταν η μαφία της Κρήτης.

Στη δεύτερη δικογραφία, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, συμπεριλαμβάνεται και η υπόθεση της εκβίασης ενός κληρικού.

Πρόκειται για την έρευνα που επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Περί πολιτικών προσώπων

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ρωτήθηκε για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι τα μέλη της μαφίας επικαλούνταν πολιτικά πρόσωπα για να κάνουν εξυπηρετήσεις ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ηχητικά ντοκουμέντα.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ «αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος, είτε μεταξύ τους τα μέλη, είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στην δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρετε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει».

«Το θέμα είναι ότι επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολλή μεγάλη προσοχή μία έρευνα από εδώ και πέρα για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται» πρόσθεσε η ίδια.

Οι διάλογοι

Η ΕΡΤ φέρνει στο φως νέες πτυχές της δράσης των μελών της οργάνωσης, που άπλωνε τα πλοκάμια της από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στην ογκωδέστατη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στην βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί.

Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας. Μάλιστα μεταξύ των 49 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί είναι δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιους από τους διαλόγους προκύπτει ξεκάθαρα ότι μιλούν για εμπόριο ναρκωτικών

Σε κάποιους από αυτούς (τους διαλόγους) μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Στην Πλατεία 1866, στο Ενετικό Λιμάνι και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, υπήρχαν οι «κράχτες» που «ψάρευαν» πελάτες και τουρίστες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Σε κάθε «πιάτσα» υπήρχαν μέλη της υποομάδας που είχαν ρόλο «τσιλιαδόρου» επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Οι πιο προσεκτικοί μιλούσαν με κωδικούς.

Αντάλλασσαν μηνύματα αναζητώντας ταξιτζήδες, δηλαδή ανθρώπους που θα πήγαιναν στις πιάτσες για να πουλήσουν τα ναρκωτικά.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

Ωστόσο επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους.

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Ο διάλογος μέλους της μαφίας με την μητέρα του

Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Β.Σ.: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Στα στέκια που γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών τα είχαν μετατρέψει σε «επιτόπιες» καβάτζες. Εκεί απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες σε θάμνους και με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν υποψήφιους αγοραστές.

Οι ρόλοι εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς αγγελιοφόρος, τσιλιαδόρος, κράχτης και πωλητής να ήταν κάθε φορά και διαφορετικό άτομο, ώστε να μην τραβούν την προσοχή.

Ο εκβιασμός αρχιμανδρίτη και τα ιερά λείψανα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δεύτερη δικογραφία περιλαμβάνεται υλικό για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλεκόμενα στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Στη δεύτερη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος τεσσάρων συγκεκριμένων αστυνομικών. Από εδώ και πέρα την έρευνα για αυτό το σκέλος και την πιθανή εμπλοκή των συγκεκριμένων αστυνομικών θα πρέπει να τρέξει η κύρια ανάκριση, δηλαδή οι δικαστικές αρχές.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε… «Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα» και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ.

Έδιναν και πτυχία;

Σε μια άλλη περίπτωση, η οποία αποκαλύφθηκε από όλες αυτές τις τηλεφωνικές επαφές που είχαν τα μέλη της μαφίας μεταξύ τους, πήραν 15.000 ευρώ από μητέρα φοιτήτριας προκειμένου να δώσουν πτυχίο στην κόρη της, καθώς αυτή δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές τους από μια σχολή στην πόλη των Χανίων.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες , σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντάλλασσαν βίντεο με πυροβολισμούς. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, άτομο πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι και Καλάσνικοφ.

Στο φωτογραφικό υλικό φαίνονται τοποθετημένα πυροβόλα όπλα πιστόλια, πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και πλήθος πολεμικών φυσιγγίων πάνω σε καρότσα αγροτικού οχήματος.