# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αποκάλυψη – «Εξυπηρετήσεις έκανα, όχι εκβιασμούς» λέει ο αρχηγός της κρητικής μαφίας – Εξετάζεται η εμπλοκή δικαστικών
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:15

Αποκάλυψη – «Εξυπηρετήσεις έκανα, όχι εκβιασμούς» λέει ο αρχηγός της κρητικής μαφίας – Εξετάζεται η εμπλοκή δικαστικών

Οι προκλητικές αναρτήσεις των μελών της κρητικής μαφίας και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Σύνταξη
Spotlight

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της λεγόμενης «κρητικής μαφίας».

To εμπόριο ναρκωτικών και οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν καταγραφεί σε οπτικό υλικό και ηχητικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη  δικογραφία της υπόθεσης.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, είχε διασυνδέσεις με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους, με αστυνομικούς και δικαστικούς.

«Εξυπηρετήσεις έκανα»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εκβίασε κανέναν, αλλά ότι έκανε εξυπηρετήσεις. Όπως είπε όλοι πήγαιναν οικειοθελώς σε αυτόν, καθώς γνώριζαν για της διασυνδέσεις που είχε με πολλούς κρατικούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς.

Πέρα από όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου αυτό που εξετάζεται πλέον από την Αστυνομία είναι το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης.

Όπως επεσήμανε υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν «γεννήσει» πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης.

Η σχέση με δικαστικούς

Συγκεκριμένα αναφέρονται στην υπόθεση αστυνομικού που έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά ενώ εισέπραττε και χρήματα για να σβήνει κλήσεις σε οδηγούς.

Ο αρχηγός του κυκλώματος είχε παραστεί στο δικαστήριο του αστυνομικού. Μάλιστα είχε προκαλέσει επεισόδιο βρίζοντας τους μάρτυρες κατηγορίας και είχε συλληφθεί.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος έκανε συνεννοήσεις προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό αστυνομικός να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό και να εξασφαλιστεί μια ευνοϊκή Έδρα του δικαστηρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό ”μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος”.

Ο διακινητής έγινε… χρήστης

Επίσης η αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό που άφησε ελεύθερο ποινικό που βρέθηκε στη κατοχή του 3 κιλά κοκαΐνης.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος ως χρήστης ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι συνεργός του είχε καταθέσει ότι διακινούσαν μαζί ναρκωτικά.

World
Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις
Eurostat 02.09.25

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Το 34,6% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζουν σε περιοχές που υποφέρουν από τη ρύπανση, τα σκουπίδια ή άλλαν περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ, μετά τη Μάλτα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Απόρρητο