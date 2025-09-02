Αποκάλυψη – «Εξυπηρετήσεις έκανα, όχι εκβιασμούς» λέει ο αρχηγός της κρητικής μαφίας – Εξετάζεται η εμπλοκή δικαστικών

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της λεγόμενης «κρητικής μαφίας».

To εμπόριο ναρκωτικών και οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν καταγραφεί σε οπτικό υλικό και ηχητικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία της υπόθεσης.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, είχε διασυνδέσεις με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους, με αστυνομικούς και δικαστικούς.

«Εξυπηρετήσεις έκανα»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εκβίασε κανέναν, αλλά ότι έκανε εξυπηρετήσεις. Όπως είπε όλοι πήγαιναν οικειοθελώς σε αυτόν, καθώς γνώριζαν για της διασυνδέσεις που είχε με πολλούς κρατικούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς.

Πέρα από όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου αυτό που εξετάζεται πλέον από την Αστυνομία είναι το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης.

Όπως επεσήμανε υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν «γεννήσει» πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης.

Η σχέση με δικαστικούς

Συγκεκριμένα αναφέρονται στην υπόθεση αστυνομικού που έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά ενώ εισέπραττε και χρήματα για να σβήνει κλήσεις σε οδηγούς.

Ο αρχηγός του κυκλώματος είχε παραστεί στο δικαστήριο του αστυνομικού. Μάλιστα είχε προκαλέσει επεισόδιο βρίζοντας τους μάρτυρες κατηγορίας και είχε συλληφθεί.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος έκανε συνεννοήσεις προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό αστυνομικός να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό και να εξασφαλιστεί μια ευνοϊκή Έδρα του δικαστηρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό ”μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος”.

Ο διακινητής έγινε… χρήστης

Επίσης η αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό που άφησε ελεύθερο ποινικό που βρέθηκε στη κατοχή του 3 κιλά κοκαΐνης.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος ως χρήστης ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι συνεργός του είχε καταθέσει ότι διακινούσαν μαζί ναρκωτικά.