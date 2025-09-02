newspaper
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:56
Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη – «Ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα» [Φωτογραφίες]
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:14

Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη – «Ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα» [Φωτογραφίες]

Φωτογραφίες και συνομιλίες γνωστοποιήθηκαν για την δράση της ςγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Φωτογραφίες και συνομιλίες είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά το μεσημέρι της Τρίτης, 2 Σεπτεμβρίου. Τις δηλώσεις έκαναν η εκπρόσωπος τη ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου και ο επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου.

Η υπόθεση στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή (31.8.25) με την αστυνομία να προχωρά στις συλλήψεις 48 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, διακίνησης οπλισμού και τέλεσης εκβιασμών.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η διακίνηση των ναρκωτικών από μέλη της δαιδαλώδους εγκληματικής οργάνωσης με τα δεκάδες μέλη, αλλά και οι αγοραπωλησίες των όπλων.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι πωλητές της οργάνωσης έκαναν τις πωλήσεις τους τα μεσημέρια, σε πλατείες και σε πάρκινγκ των Χανίων.

Την ίδια ώρα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παρουσίαζαν τα όπλα και επέλεγε ο αγοραστής ποιοι θα επιλέξει και με ποια τιμή θα το αποκτήσει.

Σοκάρουν οι συνομιλίες

Πελάτης συνομιλεί με έναν από τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση και παραγγέλνει κάνναβη αξίας 50 ευρώ. Μάλιστα το μέλος της συμμορίας αναφέρει ευθέως ότι προβαίνει σε διακίνηση χασίς.

Μαφιόζος: Ναι ρε άνδρα μου…δε για το άλλο…Εγώ στο έχω έτοιμο. Το δώρο, είναι δώρο. Είναι άλλη περίπτωση το δώρο. Θα σου βάλω και δώρο. Μην αγχώνεσαι.

Πελάτης: Εντάξει

Μαφιόζος: Τι είμαι έμπορας;

Πελάτης: Χαχαχαχαχα

Μαφιόζος: Ρε συ επειδή πουλάω χασίσι τι έγινε;

Πελάτης: Χαχαχαχα

Μαφιόζος: Κόβω κι απόδειξη. Πέρνα κι ανοίγει ένα ωραίο καφενείο στη γειτονία. Θα βάλει και ψησταριά.

Σε ένα άλλο διάλογο ακολουθεί η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός ακόμα πελάτη με μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα, μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.

Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά.

Σε μια άλλη συνομιλία ο αποκαλούμενος στρατηγός του κυκλώματος, μιλάει ένα άτομο με το όνομα Γιάννης με τον οποίο δραστηριοποιούνται από κοινού στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλία ο Γιάννης ρωτάει τον στρατηγό εάν δοκίμασε τα ναρκωτικά, που τα αναφέρει με την κωδική ονομασία γκομενάκι. Ο στρατηγός του απαντά να ελαττώσουν τον όγκο της διακίνησης των ναρκωτικών για να μην εντοπιστούν από την αστυνομία.

Προμηθευτής: Εντάξει όλα με το γκομενάκι.

Στρατηγός: Ποιος είναι, δεν κατάλαβα ποιος είναι.

Προμηθευτής: Ε καλά ποιος είναι, ο π….. μου ξενύχτης. Με το γκομενάκι χθες όλα καλά;

Στρατηγός: Ρε συ φίλε όλα καλά, αλλά δεν κατάλαβα ποιος είσαι.

Προμηθευτής: Έλα μωρέ χθες το απόγευμα δεν σμίξαμε 5 η ώρα.

Στρατηγός: Σε ένα τέταρτο θα είμαι στη βάση μου. Έλα να μιλήσουμε εκεί.

Προμηθευτής: Έχω ζόρι δεν θα έρθω. Πήρα να δω έαν ήταν όλα καλά γιατί ήταν καινούργιο το γκομενάκι.

Η συνέντευξη τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Δηλώσεις έκανε η αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων

Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου:

«Κυρίες και κύριοι,

Η υπόθεση που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά εγχειρήματα που έχουμε κληθεί να φέρουμε εις πέρας τα τελευταία χρόνια. Αντιμετωπίσαμε μια πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Η οργάνωση είχε σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων.

Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης υπήρξε αποτέλεσμα μεθοδικής και πολύμηνης έρευνας. Προχωρήσαμε σε άρσεις απορρήτου, σε τεχνική παρακολούθηση, σε αξιοποίηση πληροφοριών και σε σταδιακές επιχειρήσεις, ώστε να χαρτογραφήσουμε πλήρως τη δομή και τις σχέσεις των μελών.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και οδήγησαν βήμα-βήμα στους ανώτερους κρίκους της αλυσίδας. Αποκαλύψαμε αποθήκες, κατασχέσαμε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά.

Συνολικά, δεκαπέντε μέλη τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση πριν ακόμη την τελική φάση της επιχείρησης, ενώ καταφέραμε να αποτρέψουμε και νέα τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ιδιώτες, ημεδαποί και αλλοδαποί, καθώς και δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας αστυνομικός, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελός τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το -1.177.000- ευρώ.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να προσαρμόζονται, να εκμεταλλεύονται την τοπική κοινωνία και να προσπαθούν να εισχωρούν ακόμη και σε θεσμούς. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί ο εκβιασμός κληρικών και η υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με παράνομο όφελος που ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ερευνήθηκαν επίσης υποθέσεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών και άσκησης παράνομης επιρροής.

Η απάντησή μας είναι σαφής: με συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεργασία, μπορούμε να τις αποδομούμε, να προστατεύουμε την κοινωνία και να αποκαθιστούμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τους συναδέλφους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, των Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, της Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και των Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και Χανίων που συμμετείχαν στις απαιτητικές έρευνες και επιχειρήσεις.

Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλη την Ελληνική Αστυνομία και αποτελεί απόδειξη ότι, όταν εργαζόμαστε με επαγγελματισμό και αφοσίωση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τα πιο σύνθετα δίκτυα εγκληματικότητας.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας αναπτύξει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σας ευχαριστώ».

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία:

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας.

Όπως ήδη τόνισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το παράνομο εμπόριο οπλισμού και πυρομαχικών, αλλά και μια σειρά άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων στις ευρύτερες περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Μάλιστα, λόγω της δαιδαλώδους και πολυπληθούς δομής της οργάνωσης και της ιδιαίτερα μεγάλης δυναμικής της, διενεργήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις για την πλήρη χαρτογράφησή της και την ανακοπή περαιτέρω κλιμάκωσης της δράσης της.

Ειδικότερα, για την αποδόμηση της οργάνωσης, ακολουθήθηκε η διαδικασία της σταδιακής και επιμέρους αποδόμησης, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων και διαβαθμισμένων μελών της, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα -16- κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Για την ολοκληρωτική αποδόμηση της οργάνωσης υλοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και Τ.Α.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση σε περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν -33- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Πιο αναλυτικά, από τη συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προέκυψε η ύπαρξη δομημένης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση, η οποία απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους, που επεδίωκαν την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και συγκεκριμένα τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της δραστηριότητάς τους.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία  χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Ο πυρήνας των μελών αυτών λειτουργούσε κατ’ εντολή διαφορετικής υποομάδας, από την οποία προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες, με τα περισσότερα από τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ναρκωτικών ουσιών προέβαιναν σε διακίνηση και ατομικά σε προσυμφωνημένα σημεία.

Πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές- πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Σχετικά με το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, τα μέλη  χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Εν συνεχεία, τα μέλη προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.

Σημειώνεται ότι, από την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν και μέλη της οργάνωσης ως εντολείς και συνεργοί σε περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις 24 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά σε πολυκατοικία που διέμενε αστυνομικός.

Η έρευνα επίσης επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -6- ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αλλά και κελιά σωφρονιστικού καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -2- κιλά και -858- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -11- κιλά και -282- γραμμάρια κάνναβης,
  • -23- γραμμάρια ηρωίνης,
  • -187- ναρκωτικά δισκία,
  • -136- δισκία και -46- φιαλίδια αναβολικών ουσιών,
  • -16- δενδρύλλια κάνναβης,
  • -9- ζυγαριές ακριβείας,
  • -5- πολεμικά τιφέκια, μεταξύ των οποίων 2- Kalashnikov και M16,
  • πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τιφεκίων,
  • -12- πυροβόλα όπλα (-10- πιστόλια και -2- περίστροφα), μετά των εξαρτημάτων τους,
  • -14- κυνηγετικά όπλα- καραμπίνες,
  • -4.075- φυσίγγια,
  • -33- αυτοκίνητα,
  • -10- δίκυκλα,
  • -66- τηλεφωνικές συσκευές,,
  • -19- τάμπλετ και
  • το συνολικό χρηματικό ποσό των -99.665- ευρώ.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί -5.800- διακινήσεις- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έχοντας προμηθεύσει πάνω από -41- κιλά κάνναβης, -9- κιλά κοκαΐνης και -2- κιλά ηρωίνης, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -1.177.720- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σας ευχαριστώ»

Φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.

