Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις και οι ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 48 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμούς, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Και ένστολοι μεταξύ των συλληφθέντων

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ένστολοι. Συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, καθώς μέσω ορισμένων επιχειρήσεων γινόταν ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, αλλά και ποινικοί.

Παράλληλα, στις έρευνες που συμμετείχαν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστικοί λειτουργοί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.α.

Πρακτικές μαφίας

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που προχωρούσε σε εκβιασμούς, απειλές, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

«Από αυτή την υπόθεση θα βγουν πολλά στο προσκήνιο για όσα συνέβαιναν στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια» αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα για αυτή την εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε μετά από περιστατικό, που σημειώθηκε το 2023, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εμπρηστικό μηχανισμό εναντίον αστυνομικού στην Κρήτη.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».