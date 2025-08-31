Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κρήτη - Κατηγορούνται στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες
- Εξαπάτησαν ηλικιωμένο στις Σέρρες - Συνελήφθησαν τρία άτομα, αναζητείται μία γυναίκα
- Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE
- Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
- «Εξαφανίστηκε» η θάλασσα σε παραλία της Βραζιλίας - Το σπάνιο φαινόμενο [βίντεο]
Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 31/8 ξεκίνησε στην Κρήτη και ειδικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια.
Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων η οποία έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε συλλήψεις 48 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμούς, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών
Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.α.
Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, στρατιωτικοί αλλά και αστυνομικοί καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή το περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού με στόχο έναν αστυνομικό πριν από λίγο καιρό.
Οι έρευνες στις οποίες συμμετέχουν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστικοί λειτουργοί, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επίσημη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.
- O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάντοβιτς
- Πώς μία… χήνα προκάλεσε διαμάχη μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας
- «Τρίζει» η καρέκλα του Τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν (pic)
- Παυλίνα Βουλγαράκη: Μετακομίζει μόνιμα στην Κρήτη – Το συμβολικό όνομα της κόρης της
- Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
- Matcha: Το πράσινο τσάι που γίνεται ανάρπαστο – Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις