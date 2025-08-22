Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
- Αρνήθηκαν αποζημίωση σε γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε πτήση - Ποιος ο λόγος
- Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
- Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό
- Γιώργος Μαζωνάκης: Στην αντεπίθεση με την οικογένεια του, ετοιμάζει μηνύσεις για κακουργήματα
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα σε οικισμό στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στην Αγία Σωτηρία Αχαρνών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν 11 άτομα, κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι ατόμων και 23 έλεγχοι σε οικίες.
Συνεχείς δράσεις από τον Ιούνιο
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου 2025 έως χθες 21-08-2025 η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διερεύνησε 16 σοβαρές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 39 άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές.
Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, η Υποδιεύθυνση προχώρησε σε 869 συλλήψεις.
Παράλληλα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν:
- -3.190- ελέγχους,
- -430- προσαγωγές,
- -454- συλλήψεις,
- ενώ παρείχαν συνδρομή σε -61- περιπτώσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.
Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις
Επιπλέον, το διάστημα 20 Ιουλίου – 10 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν 3 αστυνομικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, με τη συμμετοχή των Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Α.Ε.Ν. και των οικείων Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνελήφθησαν 47 άτομα για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, μη κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων, ρευματοκλοπές και διατάραξη κοινής ησυχίας.
Το ελληνικό FBI
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Από τις αρχές Ιουνίου η Υπηρεσία χειρίστηκε 25 υποθέσεις, που οδήγησαν στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων, ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν 83 άτομα και συνελήφθησαν 71.
Διακίνηση ναρκωτικών
Αξιοσημείωτη είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την κατάσχεση άνω των -271- κιλών κοκαΐνης, -23- κιλών κάνναβης και περισσότερων από -2.000- δενδρυλλίων κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν -14- όπλα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά.
Όπως επισημαίνεται η Ελληνική Αστυνομία, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση και συνέπεια τις επιχειρησιακές δράσεις στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και οργανωμένο σχέδιο.
- Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
- Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
- Εθνική Ελλάδας: Εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία για το «Ακρόπολις»
- Η Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, όμως ο Δήμος αρνείται
- Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό
- Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις