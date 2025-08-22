Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα σε οικισμό στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στην Αγία Σωτηρία Αχαρνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν 11 άτομα, κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι ατόμων και 23 έλεγχοι σε οικίες.

Συνεχείς δράσεις από τον Ιούνιο

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου 2025 έως χθες 21-08-2025 η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διερεύνησε 16 σοβαρές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 39 άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές.

Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, η Υποδιεύθυνση προχώρησε σε 869 συλλήψεις.

Παράλληλα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν:

-3.190- ελέγχους,

-430- προσαγωγές,

-454- συλλήψεις,

ενώ παρείχαν συνδρομή σε -61- περιπτώσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις

Επιπλέον, το διάστημα 20 Ιουλίου – 10 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν 3 αστυνομικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, με τη συμμετοχή των Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Α.Ε.Ν. και των οικείων Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνελήφθησαν 47 άτομα για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, μη κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων, ρευματοκλοπές και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το ελληνικό FBI

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από τις αρχές Ιουνίου η Υπηρεσία χειρίστηκε 25 υποθέσεις, που οδήγησαν στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων, ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν 83 άτομα και συνελήφθησαν 71.

Διακίνηση ναρκωτικών

Αξιοσημείωτη είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την κατάσχεση άνω των -271- κιλών κοκαΐνης, -23- κιλών κάνναβης και περισσότερων από -2.000- δενδρυλλίων κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν -14- όπλα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά.

Όπως επισημαίνεται η Ελληνική Αστυνομία, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση και συνέπεια τις επιχειρησιακές δράσεις στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και οργανωμένο σχέδιο.