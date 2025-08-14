newspaper
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
14 Αυγούστου 2025

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Επιχείρηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική πραγματοποίησαν την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, αστυνομικού σκύλου και της υπηρεσίας Αποκατάστασης Τάξης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, σχετικά με τις συλλήψεις:

– Ένας 45χρονος συνελήφθη για όπλα, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες.

– Μία γυναίκα 31 ετών συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,8 γραμμάρια κάνναβης και πιστόλι εκτόξευσης ναυτικών φωτοβολίδων.

– Ένα 32χρονος συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,8 γραμμάρια κοκαΐνης και μεταλλική σιδερογροθιά.

– Μία 43χρονη συνελήφθη για ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν 18 ναρκωτικά δισκία.

– Μία 59χρονη συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα στην οικία της βρέθηκε να κατέχει 29 ναρκωτικά δισκία.

-Ένας 39χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε βραστή κοκαΐνη συνολικού βάρους 0,9 γραμμάρια, καθώς και μία ζυγαριά.

– Ένας 50χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει 0,4 γραμμάρια ηρωίνης, την οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 39χρονο.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στιγμιότυπο από τα κατασχεθέντα στη Δυτική Αττική

Στιγμιότυπο από τα κατασχεθέντα στη Δυτική Αττική

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Vita.gr
