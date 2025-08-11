Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έντεκα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών, η ρευματοκλοπή και η διατάραξη κοινής ησυχίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν επίσης ποσότητες ηρωΐνης καθώς και μετρητά χρήματα.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα και τις λεπτομέρειες της επιχείρησης εντός της ημέρας.