Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Δυτική Αττική – Έντεκα συλλήψεις
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν επίσης ποσότητες ηρωΐνης καθώς και μετρητά χρήματα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έντεκα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών, η ρευματοκλοπή και η διατάραξη κοινής ησυχίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν επίσης ποσότητες ηρωΐνης καθώς και μετρητά χρήματα.
Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα και τις λεπτομέρειες της επιχείρησης εντός της ημέρας.
- Ολυμπιακός για ΜακΚίσικ: Συστήθηκε ως game changer, παραμένει παίκτης των μεγάλων στιγμών» (pics)
- Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
- Φωτιά στην περιοχή Σταυράκια στο Ηράκλειο Κρήτης
- Οριστικό deal για τον Γιακουμάκη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Κρουζ Αζούλ
- Ζάκυνθος: Φωτιά σε σκάφος – Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν οι επιβάτες
- Αν. Αττική: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά – Από 2.000 έως 6.000 ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις