Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Σοκ συνεχίζουν να προκαλούν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει πολλά περισσότερα άτομα από όσα έχουν συλληφθεί.

Aνάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, ενώ οι Αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το MEGA,η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς. Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφορίες, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Ο συγκεκριμένος κληρικός που αρχικά εκβιάστηκε, αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες. Μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να ελέγξει ποιος θα βγει μητροπολίτης Χανίων προκειμένου να είναι του «χεριού» του και να παίρνουν κομμάτια της Εκκλησίας και είτε στην συνέχεια να τα μεταπωλούν είτε να τα αξιοποιούν και να τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι.

Σύμφωνα με την κρητική ιστοσελίδα flashnews, μια από τις περιπτώσεις εκβιασμού αφορά στον εκβιασμό κληρικών και την υφαρπαγή των εκκλησιαστικών ακινήτων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, με όφελος άνω του 1,5 εκατ. ευρώ και σε δεύτερη περίπτωση για όφελος περίπου 200.000 ευρώ.

Μάλιστα, η δράση τους στην εκκλησιαστική κοινότητα φέρεται να επεκτάθηκε και στην προσπάθεια να επηρεάσουν την εκλογή Μητροπολίτη στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου με αντίτιμο. Εφθασαν δε στο σημείο – όπως ανέφεραν στο Cretalive αστυνομικές πηγές – να υπόσχονται ως αντάλλαγμα τα λείψανα του Λαζάρου. «Κάντε εσείς τον τάδε Μητροπολίτη και εμείς θα φέρουμε τα άγια λείψανα» φέρονται να έλεγαν.

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πληρώνονταν και μέσω IRIS ή POS

Τα μέλη της οργάνωσης νομιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ορισμένοι «πελάτες» πλήρωναν μέσω IRIS.

Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες – αγοραστές ναρκωτικών ουσιών πλήρωναν μέσω κάρτας στο «POS» της νόμιμης επιχείρησής τους.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί. Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν στον ανακριτή, σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σήμερα το μεσημέρι (14:00) θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.