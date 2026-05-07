06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 06:17

Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου

Σαν… καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, σήμερα Πέμπτη 7 Μαϊού, αφήνωντας πίσω την πτώση της θερμοκρασίας της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

ΆΑπό νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ελλάδα 06.05.26

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Ελλάδα 06.05.26

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Συσκέψεις επί συσκέψεων 06.05.26

Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την αποχώρηση της Ryanair - Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 06.05.26

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Αυτοδικία 06.05.26

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη

Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Ελλάδα 06.05.26

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

