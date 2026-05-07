Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σαν… καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, σήμερα Πέμπτη 7 Μαϊού, αφήνωντας πίσω την πτώση της θερμοκρασίας της προηγούμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
ΆΑπό νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
- Τι έδειξε μια νέα έρευνα για τη μεσογειακή διατροφή;
- Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα
- Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
- Σε έχω δει, κάπου σε ξέρω: Η επιστήμη γνωρίζει γιατί ξεχνάμε εύκολα τα ονόματα κάποιων
- Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
- Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τον χανταϊό που ξέσπασε στο MV Hondius;
- Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
- Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις