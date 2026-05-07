Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σαν… καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, σήμερα Πέμπτη 7 Μαϊού, αφήνωντας πίσω την πτώση της θερμοκρασίας της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

ΆΑπό νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.