Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 48 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι πρώτοι από τους συλληφθέντες αναμένεται από το απόγευμα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από τα όπλα και τα χρήματα που εντοπίστηκαν στα σπίτια των εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση.

Τα κέρδη της συμμορίας “ξεπλένονταν” με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις.

Εργαζόμενοι στην εστίαση οι δύο μυστικοί αστυνομικοί

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση.

Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε».

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Η δικογραφία υποδεικνύει ως «εγκέφαλους» του κυκλώματος δύο αδέρφια, γνωστούς στην αστυνομία από παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών, ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, beach bar και άλλων καταστημάτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την βομβιστική επίθεση που είχε γίνει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024, ενέργεια που αποδίδεται σε αντεκδίκηση από εμπόρους ναρκωτικών, αλλά και μετά τη σύλληψη – ένα χρόνο αργότερα στα Χανιά- Κρητικού με κοκαΐνη και βαρύ οπλισμό.

Από τις παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων ατόμων, ανάμεσά τους και κρατούμενος φυλακών, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων, κατάφεραν να αποκαλύψουν τη δράση του πολυπλόκαμου κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι από τους 48 συλληφθέντες, οι 12 είναι στη φυλακή καθώς είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι ενεργούσαν στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης και δεν ήταν μεμονωμένες υποθέσεις.

Περισσότερα σε λίγο