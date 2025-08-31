Κρήτη: Στο στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης και η εκκλησιαστική περιουσία

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη και την οποία εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιώντας 48 συλλήψεις.

Πέρα από την εμπλοκή τους σε εκβιασμούς, απειλές και διακίνηση ναρκωτικών, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες όπου αποτυπώνεται το ξεκάθαρο σχέδιο των κακοποιών: να τοποθετήσουν πρόσωπα στα οποία είχαν επιρροή σε καίριες θέσεις, ώστε να ελέγχουν και να καρπωθούν περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως φαίνεται στο στόχαστρο των υπευθύνων του κυκλώματος είχε μπει η χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία ζητούσαν την τοποθέτηση προσώπου που δεν ήταν στον κατάλογο των εκλογίμων.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούν να αποκλειστούν συλλήψεις κληρικών για τη δράση του κυκλώματος που φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλά επίπεδα.

Η υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται με την υπόθεση της πώλησης 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην περιοχή «Σταυρός» Χανίων σε ξένους επενδυτές, έναντι ποσού που ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, και είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Ο ρόλος των ενστόλων

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις ένστολοι: ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, καθώς μέσω ορισμένων επιχειρήσεων γινόταν ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, αλλά και ποινικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν φέρονται να έκλεβαν καύσιμα του Ελληνικού Στρατού, για να μπορέσουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Ο αστυνομικός έχει καταγραφεί να μιλάει σε τηλεφωνικές κλήσεις με στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, ένας ποινικός είχε συνομιλία με τον αστυνομικό, όπου τον ρωτά αν οι συνάδελφοί του παρακολουθούν το τηλέφωνό του, με τον ένστολο να τον καθησυχάζει.