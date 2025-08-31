Κρήτη: Τα δύο αδέλφια που έστησαν την εγκληματική οργάνωση και ο ρόλος των ενστόλων

Δύο αδέλφια από τα Χανιά, φαίνεται πως είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη.

Πρόκειται για άτομα που είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, με αντικείμενο τον τουρισμό, που εκμεταλλευόμενοι την ανοχή των αστυνομικών αρχών είχαν καταφέρει να εξελιχθούν σε ηγέτες της εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια διαθέτουν πολυτελέστατη ξενοδοχειακή μονάδα έξω από τα Χανιά, ενώ οι ίδιοι κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα και έμεναν σε πανάκριβες βίλες.

Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, καθώς μέσω ορισμένων επιχειρήσεων γινόταν ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, αλλά και ποινικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 10 συλληφθέντες βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για άλλες υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι νέες συλλήψεις να ξεπερνούν τις 30.

Ο ρόλος των ένστολων

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις ένστολοι: ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται ότι οι ένστολοι είχαν ενεργό ρόλο στις συναλλαγές της εγκληματικής οργάνωσης, που λειτουργούσε σε συνθήκες… μαφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν φέρονται να έκλεβαν καύσιμα του Ελληνικού Στρατού, για να μπορέσουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Παράλληλα, έκαναν και διακίνηση των ναρκωτικών σε στέκια της παραλιακής περιοχής των Χανίων για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός έχει καταγραφεί να μιλάει σε τηλεφωνικές κλήσεις με στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα, ένας ποινικός είχε συνομιλία με τον αστυνομικό, όπου τον ρωτά αν οι συνάδελφοί του παρακολουθούν το τηλέφωνό του, με τον ένστολο να τον καθησυχάζει.

Η μετάθεση και η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές από το φθινόπωρο, όταν στα Χανιά και το Ρέθυμνο εντοπίστηκαν διαδοχικές υποθέσεις ναρκωτικών. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται οριστικά τον Ιανουάριο του 2024, μετά την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά — ένα γεγονός που έδωσε νέα δυναμική στις έρευνες της Ασφάλειας και αποκάλυψε κρίσιμους κρίκους του κυκλώματος.

Όμως μία άλλη συγκυρία βοήθησε ώστε να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην έρευνα και να μην υπάρχουν «διαρροές» που θα την έθεταν σε κίνδυνο.

Ήταν η αλλαγή της διοίκησης της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά, με την μετάθεση αξιωματικών από την Αθήνα στο νησί της Κρήτης.