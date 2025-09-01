newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
Ελλάδα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:41

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πιθανότατα σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι πρώτοι από τους 48 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολλοί από τους εμπλεκομένους είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για τη δράση τους αλλά και για την πολυτελή ζωή που διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 2024, όταν σημειώθηκε η τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια πολύμηνη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που είχε ήδη κινητοποιηθεί το φθινόπωρο έπειτα από αλλεπάλληλες υποθέσεις ναρκωτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Δύο αδέρφια φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο cretapost. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν… χρυσές δουλειές στον τουρισμό και την εστίαση

Έτσι η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να παρακολουθεί κάποιους ανθρώπους. Ορισμένοι από αυτούς, είχαν φιλικές σχέσεις – οι οποίες διερευνώνται – με τους απαγωγείς του επιχειρηματία Μανώλη Λεμπιδάκη.

Το κύκλωμα συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς αλλά και σε κλοπή καυσίμων από τον Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό. Εκτός από τους παπάδες και απλούς πολίτες που εμπλέκονται, η υπόθεση αφορά έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα του Ρεθύμνου, 2 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – έναν από την Πολεμική Αεροπορία και έναν από το Ναυτικό.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο ένας από τους δυο στρατιωτικούς επειδή χρωστούσε χρήματα στην ομάδα και δεν είχε να τους τα δώσει, έκλεβε καύσιμα από το πρατήριο του Στρατού και τα διοχέτευε στην ομάδα προκειμένου να τους ξεχρεώσει.

Τουλάχιστον 8 μήνες διήρκησε η έρευνα

«Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν αυτή την εγκληματική οργάνωση. Όλο αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Τουλάχιστον 8 μήνες διήρκησε η έρευνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων και κυρίως της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Θυμάστε πέρσι που είχαν μετακινηθεί κάποιοί αστυνομικοί από την Αθήνα στα Χανιά για να ενισχύουν την Διεύθυνση Χανίων», τόνισε η εκπρ. Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA.

«Υπήρχε το 2024 μια τοποθέτηση ενός μηχανισμού στην οικία αστυνομικού. Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά για ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Σίγα σιγά οι αστυνομικοί κατέληξαν και στο εμπόριο όπλων, έχουν βρεθεί αρκετά όπλα ακόμη και καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια. Μέσα στην έρευνα προέκυψε ότι κάποιοι «διευκόλυναν» το κύκλωμα. Υπάρχει ένας αστυνομικός που φαίνεται να εμπλέκεται μέχρι στιγμής, δύο ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων που φαίνονται να εμπλέκονται στην διακίνηση ναρκωτικών όμως επειδή το υλικό αφορά μεγάλο χρονικό διάστημα καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν αναφορές για κληρικούς αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, θα πρέπει να παραδοθεί η δικογραφία σήμερα στον εισαγγελέα για να δούμε σε ποια άτομα θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Υπάρχουν αναφορές για κληρικούς και για κάποιους εκβιασμούς. Δεν είναι ξεκάθαρο», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Δύο αδέρφια φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο cretapost. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν… χρυσές δουλειές στον τουρισμό και την εστίαση.

Τα δύο αδέρφια διατηρούν διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και είναι ευρέως γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν οι άνθρωποι που είχαν το πρώτο λόγο στην εγκληματική οργάνωση ως προς την διακίνηση ναρκωτικών, την διακίνηση οπλισμού ενώ εμπλέκονται και σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών.

Ένστολοι ανάμεσα στους συλληφθέντες

Οι συλλήψεις που έκαναν χθες οι αστυνομικές αρχές είναι συνολικά 48. Ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί οι οποίοι –  μέχρι στιγμής – φαίνεται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο αστυνομικός φέρεται να ήταν ο «πληροφοριοδότης» του κυκλώματος ως προς τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ..

Στο στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης και η εκκλησιαστική περιουσία

Tα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες όπου αποτυπώνεται το ξεκάθαρο σχέδιο των κακοποιών: να τοποθετήσουν πρόσωπα στα οποία είχαν επιρροή σε καίριες θέσεις, ώστε να ελέγχουν και να καρπωθούν περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως φαίνεται στο στόχαστρο των υπευθύνων του κυκλώματος είχε μπει η χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία ζητούσαν την τοποθέτηση προσώπου που δεν ήταν στον κατάλογο των εκλογίμων.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούν να αποκλειστούν συλλήψεις κληρικών για τη δράση του κυκλώματος που φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλά επίπεδα.

Η υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται με την υπόθεση της πώλησης 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην περιοχή «Σταυρός» Χανίων σε ξένους επενδυτές, έναντι ποσού που ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, και είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Economy
JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Ελλάδα 01.09.25

Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές

Οι Διοικητικοί Δικαστές λένε ότι το ζήτημα του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από το πρίσμα της καταστολής και της αυστηροποίησης των διαδικασιών άδειας διαμονής ή ασύλου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 12:36

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο