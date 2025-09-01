Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πιθανότατα σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι πρώτοι από τους 48 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολλοί από τους εμπλεκομένους είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για τη δράση τους αλλά και για την πολυτελή ζωή που διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 2024, όταν σημειώθηκε η τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια πολύμηνη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που είχε ήδη κινητοποιηθεί το φθινόπωρο έπειτα από αλλεπάλληλες υποθέσεις ναρκωτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Δύο αδέρφια φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο cretapost. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν… χρυσές δουλειές στον τουρισμό και την εστίαση

Έτσι η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να παρακολουθεί κάποιους ανθρώπους. Ορισμένοι από αυτούς, είχαν φιλικές σχέσεις – οι οποίες διερευνώνται – με τους απαγωγείς του επιχειρηματία Μανώλη Λεμπιδάκη.

Το κύκλωμα συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς αλλά και σε κλοπή καυσίμων από τον Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό. Εκτός από τους παπάδες και απλούς πολίτες που εμπλέκονται, η υπόθεση αφορά έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα του Ρεθύμνου, 2 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – έναν από την Πολεμική Αεροπορία και έναν από το Ναυτικό.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο ένας από τους δυο στρατιωτικούς επειδή χρωστούσε χρήματα στην ομάδα και δεν είχε να τους τα δώσει, έκλεβε καύσιμα από το πρατήριο του Στρατού και τα διοχέτευε στην ομάδα προκειμένου να τους ξεχρεώσει.

Τουλάχιστον 8 μήνες διήρκησε η έρευνα

«Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν αυτή την εγκληματική οργάνωση. Όλο αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Τουλάχιστον 8 μήνες διήρκησε η έρευνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων και κυρίως της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Θυμάστε πέρσι που είχαν μετακινηθεί κάποιοί αστυνομικοί από την Αθήνα στα Χανιά για να ενισχύουν την Διεύθυνση Χανίων», τόνισε η εκπρ. Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA.

«Υπήρχε το 2024 μια τοποθέτηση ενός μηχανισμού στην οικία αστυνομικού. Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά για ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Σίγα σιγά οι αστυνομικοί κατέληξαν και στο εμπόριο όπλων, έχουν βρεθεί αρκετά όπλα ακόμη και καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια. Μέσα στην έρευνα προέκυψε ότι κάποιοι «διευκόλυναν» το κύκλωμα. Υπάρχει ένας αστυνομικός που φαίνεται να εμπλέκεται μέχρι στιγμής, δύο ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων που φαίνονται να εμπλέκονται στην διακίνηση ναρκωτικών όμως επειδή το υλικό αφορά μεγάλο χρονικό διάστημα καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν αναφορές για κληρικούς αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, θα πρέπει να παραδοθεί η δικογραφία σήμερα στον εισαγγελέα για να δούμε σε ποια άτομα θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Υπάρχουν αναφορές για κληρικούς και για κάποιους εκβιασμούς. Δεν είναι ξεκάθαρο», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Τα δύο αδέρφια διατηρούν διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και είναι ευρέως γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν οι άνθρωποι που είχαν το πρώτο λόγο στην εγκληματική οργάνωση ως προς την διακίνηση ναρκωτικών, την διακίνηση οπλισμού ενώ εμπλέκονται και σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών.

Ένστολοι ανάμεσα στους συλληφθέντες

Οι συλλήψεις που έκαναν χθες οι αστυνομικές αρχές είναι συνολικά 48. Ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί οι οποίοι – μέχρι στιγμής – φαίνεται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο αστυνομικός φέρεται να ήταν ο «πληροφοριοδότης» του κυκλώματος ως προς τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ..

Στο στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης και η εκκλησιαστική περιουσία

Tα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες όπου αποτυπώνεται το ξεκάθαρο σχέδιο των κακοποιών: να τοποθετήσουν πρόσωπα στα οποία είχαν επιρροή σε καίριες θέσεις, ώστε να ελέγχουν και να καρπωθούν περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως φαίνεται στο στόχαστρο των υπευθύνων του κυκλώματος είχε μπει η χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία ζητούσαν την τοποθέτηση προσώπου που δεν ήταν στον κατάλογο των εκλογίμων.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούν να αποκλειστούν συλλήψεις κληρικών για τη δράση του κυκλώματος που φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλά επίπεδα.

Η υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται με την υπόθεση της πώλησης 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην περιοχή «Σταυρός» Χανίων σε ξένους επενδυτές, έναντι ποσού που ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, και είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη.