Η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024, στάθηκε η αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Η έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε ναρκωτικά, οπλισμό, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος, οδηγώντας μέχρι στιγμής σε 48 συλλήψεις, ανάμεσά τους στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες.

Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, στρατιωτικοί αλλά και αστυνομικοί καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δύο στρατιωτικοί (ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας).

Σύμφωνα με το neakriti.gr μεταξύ των εμπλεκομένων είναι δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστοί επιχειρηματίες, καθώς και ακόμη ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που προχωρούσε σε εκβιασμούς, απειλές, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

«Από αυτή την υπόθεση θα βγουν πολλά στο προσκήνιο για όσα συνέβαιναν στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια» αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και τους ρόλους κάθε εμπλεκόμενου. Επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Στο στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης και η εκκλησιαστική περιουσία

Πέρα από την εμπλοκή τους σε εκβιασμούς, απειλές και διακίνηση ναρκωτικών, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες όπου αποτυπώνεται το ξεκάθαρο σχέδιο των κακοποιών: να τοποθετήσουν πρόσωπα στα οποία είχαν επιρροή σε καίριες θέσεις, ώστε να ελέγχουν και να καρπωθούν περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως φαίνεται στο στόχαστρο των υπευθύνων του κυκλώματος είχε μπει η χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία ζητούσαν την τοποθέτηση προσώπου που δεν ήταν στον κατάλογο των εκλογίμων.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούν να αποκλειστούν συλλήψεις κληρικών για τη δράση του κυκλώματος που φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλά επίπεδα.

Η υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται με την υπόθεση της πώλησης 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην περιοχή «Σταυρός» Χανίων σε ξένους επενδυτές, έναντι ποσού που ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, και είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη.