Για μια θέση στην Ιστορία η ΑΕΚ: Κόντρα στη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4 του BCL, στην Μπανταλόνα. Ρίτας-Τενερίφη (19:00) το άλλο ζευγάρι.
Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία! Η «Ένωση» δηλώνει το «παρών» σε ένα ακόμη Final Four του Basketball Champions League, το δεύτερο συνεχόμενο για εκείνη. Απόψε, βράδυ Πέμπτης (7/5, 22:00), η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, έχοντας στο πλευρό της περίπου 700 οπαδούς, θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.
Στα προημιτελικά η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπανταλόνα, ομάδας η οποία ουσιαστικά διοργανώνει το Final Four και θέλει να «πετάξει» εκτός τελικού του Σαββάτου (9/5) μία ακόμη ισπανική ομάδα. Άτυπη ρεβάνς της περσινής τους αναμέτρησης στον ημιτελικό της Αθήνας, εκεί όπου οι Ισπανοί είχαν πάρει τη νίκη (71-65) και στην συνέχεια κατέκτησαν την «κούπα» απέναντι στην Γαλατάσαραϊ.
Στα αγωνιστικά, ο σύλλογος της Ανδαλουσίας ταξίδεψε με όλους τους παίκτες της, παρά το γεγονός πως οιΚίλιαν Τιλί, Κρις Ντουάρτε και Νιχάντ Ντζέντοβιτς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.
Στις 19:00 ώρα Ελλάδος θα λάβει χώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρίτας και Τενερίφη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών του Final Four του BCL:
Ρίτας – Τενερίφη 19:00
ΑΕΚ – Μάλαγα 22:00
